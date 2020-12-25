Шансов на то, что 2021 год будет хуже предыдущего, очень мало ― Вассерман

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Вассерман рассказал о своей главной надежде на 2021-й год

Большая часть хозяйственных связей и технологических цепочек должна замыкаться внутри каждой страны, чтобы карантин в пределах одного государства не вызывал хозяйственного паралича всего мира, как это происходило в период пандемии, отметил собеседник Sputnik.

"Трамп пытался демонтировать систему узкой специализации стран исходя из других соображений ― чисто внутриамериканских, и этот демонтаж пресекли, потому что доллар сейчас опирается на международные товарные потоки, а эти потоки, помимо прочего, тем больше, чем больше специализация стран и чем больше каждая из них вынуждена закупать за рубежом. Поэтому Трампа и съели так нагло и демонстративно", ― рассуждает Вассерман.

Однако независимо от устремлений Дональда Трампа, большей части мира уже очевидно, что такая система разделения между странами крайне опасна, поэтому Вассерман надеется на то, что в новом году ее демонтаж продолжится.

"И конечно, я надеюсь, что введение в массовый оборот сразу нескольких вакцин позволит уже в следующем году остановить пандемию и отменить карантины, а значит, и кризис мировой экономики тоже пойдет на спад", ― добавляет он.

Что касается политических надежд, то резкое ослабление США на фоне внутриполитического конфликта позволило бы другим странам восстановить свой суверенитет, считает Вассерман. "Кто этой возможностью воспользуется, предсказать сложно, но среди этих стран находится и Россия, которая уже сделала большой шаг в этом направлении, приняв большой пакет поправок в конституцию", полагает эксперт.

"Опробовав на практике новые возможности, которые перед нами открылись и на каких направлениях нас уже не могут тормозить, мы естественным образом двинемся дальше", ― дает прогноз аналитик.

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