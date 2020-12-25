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Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем
Источник материала: Onliner
Раньше мы
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Раньше мы писали про окрашенный в цвета американской полиции Ford Crown Victoria LX 1992 года выпуска, помните? Так вот сейчас этот ретроавтомобиль дарит минчанам праздничное...
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