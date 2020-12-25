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Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем

25.12.2020 17:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Раньше мы писали про окрашенный в цвета американской полиции Ford Crown Victoria LX 1992 года выпуска, помните? Так вот сейчас этот ретроавтомобиль дарит минчанам праздничное настроение. Автомобиль украшен новогодними огоньками, снежинками и появляется в разных местах столицы с елкой на крыше. Даем подборку фото — просто «позалипать» на этого красавца.

Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем

Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем

Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем

Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем

Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем

А вы уже видели украшенный автомобиль вживую?

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Раньше мы писали про окрашенный в цвета американской полиции Ford Crown Victoria LX 1992 года выпуска, помните? Так вот сейчас этот ретроавтомобиль дарит минчанам праздничное...
 
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