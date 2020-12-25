Фотофакт. По Минску ездит новогодний Ford техасской полиции с Дедом Морозом за рулем

Источник материала: Onliner

Раньше мы писали про окрашенный в цвета американской полиции Ford Crown Victoria LX 1992 года выпуска, помните? Так вот сейчас этот ретроавтомобиль дарит минчанам праздничное настроение. Автомобиль украшен новогодними огоньками, снежинками и появляется в разных местах столицы с елкой на крыше. Даем подборку фото — просто «позалипать» на этого красавца.





















А вы уже видели украшенный автомобиль вживую?

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