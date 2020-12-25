Лукашенко о возвращении Кондрусевича: «Политических игр не было. Я клянусь» (видео)

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко рассказал, как принималось решение о возвращении в Беларусь митрополита Тадеуша Кондрусевича, пишет БЕЛТА. «Ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция», — сказал он.

Лукашенко рассказал, что Клаудио Гуджеротти передал ему письмо от понтифика.

— Вы знаете мои отношения с Папой Франциском. Я его очень уважаю. Это такой наш человек. Он не играется в политику, хотя он же глава государства. Я его письмо прочитал прямо при Гуджеротти. Мелким шрифтом на двух листах. Очень много добрых слов в адрес государства, в адрес людей. Хороший человек. И один из вопросов — вернуть на Рождество Кондрусевича, — сказал Александр Лукашенко.

Учитывая прочитанное письмо и просьбу Папы Римского, он пообещал, что до вечера дня встречи будет дан ответ.

— То есть у меня не было готового решения. Это не игра в политику, — сказал он и отметил, что тогда поручил правительству, МИД и прочим выработать свою позицию по данному вопросу и доложить ему. — Позиция была такова, что надо, чтобы он [Тадеуш Кондрусевич] вернулся на эти католические праздники в Беларусь. Я уже подумал о людях. Знаете, католики — люди особые, но они же никогда нам никаких проблем не создавали. Я рассказывал, что в жизни вообще с ними сталкивался, наверное, с детства, хоть и на востоке родился. И подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков и они нормально это оценят. Ну а он [Тадеуш Кондрусевич], ну в чем он сейчас для нас опасен? Никакой опасности не представляет. Это была моя позиция. И когда мне после обсуждения в правительстве доложили позицию, они совпали. И было принято решение о том, что пускай приезжает.

Он подытожил: «Политических игр не было. Я клянусь».

(будет дополнено)