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Додон покинул администрацию президента Молдовы под крики «Вор!»
Источник материала: Хартия'97
Додон покинул администрацию президента Молдовы под крики «Вор!»
Церемония передачи власти в стране завершилась.
В Молдове состоялась торжественная передача власти. Администрацию президента Игорь Додон покинул под крики «Вор!». Об этом
После возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре избранный президент Майя Санду отправилась в администрацию президента, где в холле ее ждал Додон с букетом цветов. После короткой церемонии передачи штандарта и других символов власти президента Додон спросил: «Это все?», пожелал Санду успехов и покинул холл. Церемония передачи власти завершилась.
Майя Санду осталась в здании администрации, а Додон ушел. Собравшаяся у входа толпа встретила его свистом и криками: «Вор!», «Иуда!». Вышедшей к людям Майе Санду кричали: «Браво!» и спели: «Multi ani traiasca».
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Церемония передачи власти в стране завершилась.
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