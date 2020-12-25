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В Беларуси разрешили торговлю некоторыми видами пиротехники

25.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разрешили продавать пиротехнику, но только некоторые виды. Постановление вынес Совет министров страны. Запрет на петарды действовал из-за того, что во время уличных беспорядков их использовали протестующие, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Купить теперь можно только пиротехнику первого класса опасности – то есть бенгальские огни, хлопушки и настольные фонтаны. Их продадут и оптом, и в розницу. А петарды и салюты остаются под запретом. За их незаконную продажу предусмотрен штраф – почти в 500 долларов. Весь товар у продавца конфискуют. Также запрещено продавать любые виды пиротехники детям до 15 лет

Использование запрещенной пиротехники в общественных местах Беларуси расценивается как мелкое хулиганство.



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Купить можно только пиротехнику первого класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и настольные фонтаны.
 
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