В Беларуси разрешили торговлю некоторыми видами пиротехники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси разрешили продавать пиротехнику, но только некоторые виды. Постановление вынес Совет министров страны. Запрет на петарды действовал из-за того, что во время уличных беспорядков их использовали протестующие, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Купить теперь можно только пиротехнику первого класса опасности – то есть бенгальские огни, хлопушки и настольные фонтаны. Их продадут и оптом, и в розницу. А петарды и салюты остаются под запретом. За их незаконную продажу предусмотрен штраф – почти в 500 долларов. Весь товар у продавца конфискуют. Также запрещено продавать любые виды пиротехники детям до 15 лет

Использование запрещенной пиротехники в общественных местах Беларуси расценивается как мелкое хулиганство.