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Ходорковский: Навальный хочет стать президентом. А я не хочу

25.12.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский объяснил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что занимается общественной деятельностью и не хочет быть президентом РФ. По его словам, президентом желает стать оппозиционер Алексей Навальный.




Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что не желает быть президентом РФ.

"Я считаю, что в правильных выражениях то, чем я занимаюсь, – это общественная деятельность. Вот [оппозиционер Алексей] Навальный занимается политикой. Он хочет стать президентом. А я, в отличие от него, не хочу", – сказал бизнесмен.

По его словам, он всегда поддерживал разные политические силы, которым симпатизировал, но "это не была политика".

"Я поддерживал [первого президента РФ Бориса] Ельцина. И поддерживал не деньгами. Я поддерживал его, выходя на улицы гораздо в более жестких ситуациях, чем сегодня. Вот. Но я не воспринимал это как политику. Потому что для меня политика – это борьба за власть. Я не боролся за власть для себя. И не борюсь за нее до сегодняшнего дня", – объяснил Ходорковский.
 
 
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Российский бизнесмен и оппозиционный политик Михаил Ходорковский объяснил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что занимается...
 
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