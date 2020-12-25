В Минске пьяный на «Гелендвагене» устроил ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на пятницу в центре Минска.





По информации столичной Госавтоинспекции, водитель внедорожника «Мерседес Гелендваген» на улице Немига при въезде на перекресток кругового движения на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу «Пежо».

От столкновения «Гелик» вынесло на зеленую зону, где он врезался в столб.

Водитель-нарушитель, как сообщили в ГАИ, «с явными признаками опьянения был доставлен в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Результат — 1.8 промилле алкоголя в крови».