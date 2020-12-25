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В Минске пьяный на «Гелендвагене» устроил ДТП

25.12.2020 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на пятницу в центре Минска.

В Минске пьяный на «Гелендвагене» устроил ДТП

По информации столичной Госавтоинспекции, водитель внедорожника «Мерседес Гелендваген» на улице Немига при въезде на перекресток кругового движения на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу «Пежо».

От столкновения «Гелик» вынесло на зеленую зону, где он врезался в столб.

Водитель-нарушитель, как сообщили в ГАИ, «с явными признаками опьянения был доставлен в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования. Результат — 1.8 промилле алкоголя в крови».

 
Теги: Минск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на пятницу в центре Минска.
 
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