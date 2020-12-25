В Мостовском районе пьяный на Chrysler устроил лобовую аварию - пострадали пять человек

Источник материала: Tut.by

Пять человек получили травмы в аварии, которая произошла днем 24 декабря в Мостовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Установлено, что около 17.25 на 9-м километре трассы Лунно — Гудевичи — Олекшицы 45-летний водитель Chrysler не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Dacia, в которой ехала семья.





В результате ДТП 51-летняя пассажирка Dacia получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. 53-летний водитель этого автомобиля и 23-летняя пассажирка, а также 50-летний пассажир Chrysler с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение больницы.





Водитель «Крайслера» в аварии серьезных травм не получил. Выяснилось, что он был пьян — 1,8 промилле алкоголя. В феврале 2018 года он задерживался за управление в состоянии алкогольного опьянения, а осенью того же года за аналогичное правонарушение его судили уже по уголовной статье и на год направляли в исправучреждение.