ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мостовском районе пьяный на Chrysler устроил лобовую аварию - пострадали пять человек

25.12.2020 18:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пять человек получили травмы в аварии, которая произошла днем 24 декабря в Мостовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Установлено, что около 17.25 на 9-м километре трассы Лунно — Гудевичи — Олекшицы 45-летний водитель Chrysler не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Dacia, в которой ехала семья.


В результате ДТП 51-летняя пассажирка Dacia получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. 53-летний водитель этого автомобиля и 23-летняя пассажирка, а также 50-летний пассажир Chrysler с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение больницы.


Водитель «Крайслера» в аварии серьезных травм не получил. Выяснилось, что он был пьян — 1,8 промилле алкоголя. В феврале 2018 года он задерживался за управление в состоянии алкогольного опьянения, а осенью того же года за аналогичное правонарушение его судили уже по уголовной статье и на год направляли в исправучреждение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале 2018 года виновник ДТП задерживался за «пьяную» езду, а осенью того же года за аналогичное правонарушение его судили уже по уголовной статье и на год...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Богушевича пьяный на Mercedes поехал на красный, врезался в Peugeot и влетел в столб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика