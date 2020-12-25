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На Богушевича пьяный на Mercedes поехал на красный, врезался в Peugeot и влетел в столб
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель устроил аварию на столичной площади Богушевича,
Происшествие случилось 24 декабря, около 23.30. По информации инспекторов, водитель Mercedes двигался по улице Немига со стороный улицы Короля. На перекресток с круговым движением он въехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Peugeot, который ехал со стороны улицы Бобруйской в направлении улицы Кальварийской. От удара Mercedes вылетел за пределы дороги и влетел в столб.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
У водителя Mercedes имелись явные признаки алкогольного опьянения, поэтому сотрудники ГАИ доставили его на медствидетельствование. Результат — 1,8 промилле.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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