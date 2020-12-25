На Богушевича пьяный на Mercedes поехал на красный, врезался в Peugeot и влетел в столб

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель устроил аварию на столичной площади Богушевича, сообщили в ГАИ Минска.





Происшествие случилось 24 декабря, около 23.30. По информации инспекторов, водитель Mercedes двигался по улице Немига со стороный улицы Короля. На перекресток с круговым движением он въехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Peugeot, который ехал со стороны улицы Бобруйской в направлении улицы Кальварийской. От удара Mercedes вылетел за пределы дороги и влетел в столб.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.





У водителя Mercedes имелись явные признаки алкогольного опьянения, поэтому сотрудники ГАИ доставили его на медствидетельствование. Результат — 1,8 промилле.