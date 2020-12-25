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Группа TOR BAND представила новогоднюю песню в стиле ШОС

25.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Группа TOR BAND представила новогоднюю песню в стиле ШОС

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  • 25.12.2020, 18:12
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Группа TOR BAND представила новогоднюю песню в стиле ШОС

Песня называется «Dead Мороз».

Известная белорусская группа TOR BAND представила шуточную песню в стиле ШОС «Dead Мороз».

«От имени всего коллектива хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Мы воплотили все ваши пожелания в нашем новом и шуточном видеоклипе. Вот оно — народное творчество!!!» — пишет группа.

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