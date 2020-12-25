Источник материала: Хартия'97

Группа TOR BAND представила новогоднюю песню в стиле ШОС 3 25.12.2020, 18:12

1,152

Песня называется «Dead Мороз».

Известная белорусская группа TOR BAND представила шуточную песню в стиле ШОС «Dead Мороз».

«От имени всего коллектива хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Мы воплотили все ваши пожелания в нашем новом и шуточном видеоклипе. Вот оно — народное творчество!!!» — пишет группа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .