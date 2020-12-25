|
Группа TOR BAND представила новогоднюю песню в стиле ШОС
Источник материала: Хартия'97
Группа TOR BAND представила новогоднюю песню в стиле ШОС
Песня называется «Dead Мороз».
Известная белорусская группа TOR BAND представила шуточную песню в стиле ШОС «Dead Мороз».
«От имени всего коллектива хотим поздравить вас с наступающим Новым годом. Мы воплотили все ваши пожелания в нашем новом и шуточном видеоклипе. Вот оно — народное творчество!!!» — пишет группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Песня называется «Dead Мороз».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)