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Воложинские партизаны встали в цепь солидарности на гродненской трассе
Источник материала: Хартия'97
Воложинские партизаны встали в цепь солидарности на гродненской трассе
Аксаковщина и Новое Поле не боятся и выходят.
- В какой точке Беларуси вы бы ни были, выходите. Нас много, и мы повсюду, а именно этого бандиты, захватившие власть, боятся, - пишет телеграм-канал
Победа будет за нами, Саня, пакуй чемодан.
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Аксаковщина и Новое Поле не боятся и выходят.
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