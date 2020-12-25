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Воложинские партизаны встали в цепь солидарности на гродненской трассе

25.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Воложинские партизаны встали в цепь солидарности на гродненской трассе

  • 25.12.2020, 18:03
  • 2,649
Воложинские партизаны встали в цепь солидарности на гродненской трассе

Аксаковщина и Новое Поле не боятся и выходят.

- В какой точке Беларуси вы бы ни были, выходите. Нас много, и мы повсюду, а именно этого бандиты, захватившие власть, боятся, - пишет телеграм-канал «НЕХТА».

Победа будет за нами, Саня, пакуй чемодан.




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