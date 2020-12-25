Источник материала: Хартия'97

Воложинские партизаны встали в цепь солидарности на гродненской трассе 25.12.2020, 18:03

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Аксаковщина и Новое Поле не боятся и выходят.

- В какой точке Беларуси вы бы ни были, выходите. Нас много, и мы повсюду, а именно этого бандиты, захватившие власть, боятся, - пишет телеграм-канал «НЕХТА» .

Победа будет за нами, Саня, пакуй чемодан.













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