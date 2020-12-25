«Против Лукашенко, но за интеграцию с Россией». The Insider узнал планы Кремля на Беларусь

Источник материала: KYKY

К The Insider (в числе прочих участвовало в расследовании об отравлении российского политика Алексея Навального) попали документы, которые, как утверждает издание, указывают на планы администрации Путина по беларускому направлению. Вот самое главное.

Документы, пишет The Insider, «пришли» из управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Этот отдел возглавляет генерал СВР Владимир Чернов, который недавно засветился в скандале. Речь про серию публикаций о вмешательстве Кремля во внутренние дела Армении, Грузии, Молдавии, Прибалтики и других постсоветских стран.

The Insider рассказывает, что в дела Беларуси Кремль вовлечен не меньше. Утверждается, что прямо сейчас ведется работа по созданию в нашей стране партии с рабочим названием «Право народа», которая будет выступать против Лукашенко, но за интеграцию с Россией.

Первый из документов, оказавшихся в распоряжении The Insider, – «Стратегия работы в Республике Белоруссия». Он подготовлен в сентябре 2020 года. Среди прочего там есть пункты о том, что нужно сделать для «сохранения влияния в Белоруссии». Одна из идей – «сформировать информационную инфраструктуру для сохранения общественно-политического влияния при любом сценарии».

Второй документ интереснее – это выступление генерала Чернова, которое подготовили 3 октября (где вытуспал Чернов, неясно).

В документе сказано: Чернов признает, что «в стране растет массовое и глубинное неприятие президента Александра Лукашенко, которое все сильнее захватывает административные слои». Поэтому Чернов категорически настаивает на скорейшей конституционной реформе в Беларуси, после которой в Беларуси власть передадут парламенту, а в него войдут лояльные Москве персоны.

Также среди документов есть список «актива», привлекаемого администрацией президента России к работе по Беларуси.

Самый свежий документ, продолжает издание, – учредительная программа той самой партии «Право народа». О ней публично еще не заявляли. Судя по слитому документу, Москва рассчитывает сместить фокус внимания беларусов с недовольства властью и насилием в сторону «конституционных реформ».



Кроме прочего, в программе заявляется о масштабной приватизации, «демонтаже цензуры» и «уважении свободы и достоинства личности» – напомним, составляли ее в Кремле.

В документе вы могли заметить правки от пользователя под именем Никита Логовой. The Insider отмечает, что этот парень – выпускник факультета международных отношений БГУ, в социальные сети он постит фото с БЧБ-символикой. Никита – сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО «Фармлэнд», который значится третьим номером в списке «актива».



Мы уже запросили комментарии у персон, которые попали в «актив», чтобы узнать, насколько правдивы опубликованные документы, – будем держать вас в курсе событий.