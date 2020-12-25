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«Против Лукашенко, но за интеграцию с Россией». The Insider узнал планы Кремля на Беларусь
Источник материала: KYKY>
К The Insider (в числе прочих участвовало в расследовании об отравлении российского политика Алексея Навального) попали документы, которые, как
Документы, пишет The Insider, «пришли» из управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Этот отдел возглавляет генерал СВР Владимир Чернов, который недавно засветился в скандале. Речь про серию публикаций о вмешательстве Кремля во внутренние дела Армении, Грузии, Молдавии, Прибалтики и других постсоветских стран.
The Insider рассказывает, что в дела Беларуси Кремль вовлечен не меньше. Утверждается, что прямо сейчас ведется работа по созданию в нашей стране партии с рабочим названием «Право народа», которая будет выступать против Лукашенко, но за интеграцию с Россией.
Первый из документов, оказавшихся в распоряжении The Insider, – «Стратегия работы в Республике Белоруссия». Он подготовлен в сентябре 2020 года. Среди прочего там есть пункты о том, что нужно сделать для «сохранения влияния в Белоруссии». Одна из идей – «сформировать информационную инфраструктуру для сохранения общественно-политического влияния при любом сценарии».
Второй документ интереснее – это выступление генерала Чернова, которое подготовили 3 октября (где вытуспал Чернов, неясно).
В документе сказано: Чернов признает, что «в стране растет массовое и глубинное неприятие президента Александра Лукашенко, которое все сильнее захватывает административные слои». Поэтому Чернов категорически настаивает на скорейшей конституционной реформе в Беларуси, после которой в Беларуси власть передадут парламенту, а в него войдут лояльные Москве персоны.
Также среди документов есть список «актива», привлекаемого администрацией президента России к работе по Беларуси.
Самый свежий документ, продолжает издание, – учредительная программа той самой партии «Право народа». О ней публично еще не заявляли. Судя по слитому документу, Москва рассчитывает сместить фокус внимания беларусов с недовольства властью и насилием в сторону «конституционных реформ».
Кроме прочего, в программе заявляется о масштабной приватизации, «демонтаже цензуры» и «уважении свободы и достоинства личности» – напомним, составляли ее в Кремле.
В документе вы могли заметить правки от пользователя под именем Никита Логовой. The Insider отмечает, что этот парень – выпускник факультета международных отношений БГУ, в социальные сети он постит фото с БЧБ-символикой. Никита – сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО «Фармлэнд», который значится третьим номером в списке «актива».
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К The Insider (в числе прочих участвовало в расследовании об отравлении российского политика Алексея Навального) попали документы, которые, как утверждает издание,...
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