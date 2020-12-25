Лукашенко: Автухович тоннами ввозил из Украины оружие

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко, посещая очередную больницу, поразил жителей Беларуси новыми откровениями.

«Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы!» - сказал Лукашенко. По его утверждению, террористы «везли тоннами оружие через Украину». Однако благодаря КГБ канал был прикрыт.

«Если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», - заявил президент.

Напомним, что около месяца назад белорусское телевидение показало сюжет с разоблачением лидера гродненских предпринимателей Николая Автуховича, которого обвинили в поджоге дома милиционера и подрыве машины. При этом в ходе обыска у Автуховича якобы были обнаружены автомат патроны взрывчатка. Вместе с известным предпринимателем были задержаны еще несколько человек из его окружения.

Знающие Автуховича люди не верят во все это и говорят, что в последние годы он постоянно был в оперативной разработке спецслужб. Проводились обыски, вскрывалась машина, отслеживались передвижения и телефон. Сам Автухович об этом не раз заявлял, поэтому в принципе непонятно, как он мог хранить у себя даже один патрон.

Также следует отметить, что никаких устроенных взрывов на самом деле не было. Как старая машина, как недостроенный дом были просто подожжены. Следственный комитет изначально вообще квалифицировал эти действия как умышленная порча имущества, поскольку терроризмом там даже и не пахло. Но вот Лукашенко поменял генерального прокуратура, которая очень быстро настояла, чтобы эти действия были переквалифицированы в терроризм.

Вообще, очень смешно выглядит заявленные о неких тоннах оружия, которое почему-то нигде так и не выстрелило и не взорвалось. Это из той же оперы, как и сотни российских боевиков, которые прибыли в Беларусь по заказу Тихановского и до сих пор где-то прячутся по белорусским лесам. И где эти тонный оружия, или столько весит один автомат?