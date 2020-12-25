Беларусь и Россия договорились о стоимости поставок газа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия согласовали цену на газ на следующий год. Протокол подписали министр энергетики Беларуси и руководство «Газпрома», передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Уровень цен на поставки природного газа в 2021-м году останется практически на той же отметке, что и в 2020-м. Также он значительно ниже, чем предусмотрено формулой, которая определяет стоимость газа для Беларуси. Ее зафиксировали в межправительственном соглашении еще в 2011-м году. Сумму контракта стороны не раскрывают.

Напомним, что на данный момент Беларусь платит 127 долларов за одну тысячу кубических метров газа. Переговоры Беларуси и России о новом контракте длились с ноября.