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Журналиста портала «Першы Рэгiён» Сергея Гордиевича отправили под домашний арест

25.12.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Его задержали 22 декабря

Сейчас Сергей Гордиевич находится в Дрогичине. Информация о его переводе под домашний арест появилась 25 декабря после того, как истекли 72 часа с момента задержания.

 


Представитель СК объяснил с его жене Светлане, задержание было связано с делом об оскорблении, по которому проводится проверка. Судя по всему,

Речь идет о репосте в группе в вайбере некоего сообщения блогера Василия Телогрейкина. Проверка устанавливает, содержится ли в нем оскорбление Александра Лукашенко. Ранее Сергея Гордиевича уже вызывали на опрос в Следственный комитет Дрогичина по этому делу.

 

Как пишет сайт БАЖ, 24 декабря редактора сайта «Першы Рэгiён» Павла Дайлида вызвали для опроса в Ивацевичский РОВД. В это время кто-то воспользовался его смартфоном, оставленным в камере хранения в отделении милиции, и удалил ту самую группу в вайбере. 

 

 Сайт «Первый Регион» - частное СМИ. Работает для ряда городов Брестской области: Ивацевичи, Береза, Пинск, Ганцевич, Дрогичин. Основатель - Петр Гузаевский.

 
 
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Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Его задержали 22 декабря
 
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