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Журналиста портала «Першы Рэгiён» Сергея Гордиевича отправили под домашний арест
Источник материала: Партизан
Об этом
Сейчас Сергей Гордиевич находится в Дрогичине. Информация о его переводе под домашний арест появилась 25 декабря после того, как истекли 72 часа с момента задержания.
Представитель СК объяснил с его жене Светлане, задержание было связано с делом об оскорблении, по которому проводится проверка. Судя по всему,
Речь идет о репосте в группе в вайбере некоего сообщения блогера Василия Телогрейкина. Проверка устанавливает, содержится ли в нем оскорбление Александра Лукашенко. Ранее Сергея Гордиевича уже вызывали на опрос в Следственный комитет Дрогичина по этому делу.
Как пишет сайт БАЖ, 24 декабря редактора сайта «Першы Рэгiён» Павла Дайлида вызвали для опроса в Ивацевичский РОВД. В это время кто-то воспользовался его смартфоном, оставленным в камере хранения в отделении милиции, и удалил ту самую группу в вайбере.
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Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Его задержали 22 декабря
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