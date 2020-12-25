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Зеленский о прямых переговорах с Путиным: сейчас нет предмета разговора

25.12.2020 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе. По словам главы государства, сейчас нет предмета разговора.


Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
автор: Дмитрий Левицкий

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус".

Зеленский отметил, что в случае, если он позвонит Путину, то он точно захочет с ним пообщаться, но сейчас не о чем говорить, пишет rbc.ua
 
"Потому что нет предмета для разговора. Если продолжится задержка с встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - пояснил глава государства.

По мнению президента, переговоры по Донбассу должны идти как в нормандском формате, так и в формате прямого диалога.

"Потому что есть вопросы, которые мы не нарушаем в нормандском формате - ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат чисто о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - подчеркнул он.

Напомним, до этого в российском Кремле исключили возможность встречи Зеленского с Путиным. В Москве заявили, что не видят субстанции для таких переговоров.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе. По словам главы...
 
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