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Попросивший акции «Газпрома» школьник получил портрет Путина
Источник материала: Партизан
Семилетий школьник из Бишкека Рустам Ташматов, который написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить Новый год его мечту — стать акционером «Газпрома», получил подарки из Кремля. Об этом сообщает
Хорошо, что не икону Путина подарили. А могли бы...
Как рассказали в пресс-службе Россотрудничества, Ташматов из столицы Киргизии получил тульский пряник, который, по его словам, он никогда не пробовал, портрет Путина с автографом и термокружку — такую же, как и та, которая стоит на столе президента во время публичных мероприятий, в том числе ежегодной пресс-конференции 17 декабря. А вот акций "Газпрома" мальчик не получил.
Церемония вручения подарка прошла в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.
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Семилетий школьник из Бишкека Рустам Ташматов, который написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой исполнить Новый год его мечту — стать...
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