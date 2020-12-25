Китайский гороскоп на 2021 год - чего ждать от года белого металлического Быка

пише т interfax.by Что готовит Новый год по лунному календарю? Прочитайте наш китайский гороскоп, чтобы быть готовыми к сюрпризам белого металлического Быка,т interfax.by





Это те черты, которые прежде всего будут определять, каким этот год станет для вас. Что бы вы ни планировали на ближайшее будущее, помните, что у ленивых, лукавых и эгоистичных людей будет мало шансов добиться успеха.

Крыса

Рожденных под этим знаком ждет по-настоящему отличный год. У вас будто появится таинственный ангел-хранитель, который окажет помощь в любом вашем начинании.

Бык

Несмотря на то, что Бык покровительствует 2021 году, это будет трудный период для большинства рожденных под этим знаком. Нет, нельзя сказать, что для вас наступает полоса невезения, но и значительных побед пока не ожидайте. 2021-й станет для вас годом взлетов и падений.

Тигр

Наступающий год будет для Тигра непростым, но очень удачным. Вы можете рассчитывать на успех в своих планах, но для его достижения придется продемонстрировать немалые стойкость, силу воли, упорство.

Кролик

Для вас этот год готовит много сюрпризов. И хоть не все из них окажутся неприятными, но обязательно принесут проблемы, которых вы предпочли бы избежать.

Дракон

2021-й будет для Дракона совершенно непредсказуемым. Будет хватать и хорошего и плохого. И хоть к финалу года вы придете с чувством успеха, готовьтесь к тому, что "в пути" вас ждет немало досадных неудач.

Змея

Для Змеи наступающий год будет хорошим временем. Вы будете очень энергичны и успеете решить большую часть, если не все запланированных и накопившихся с прошлых лет задач и проблем.

Лошадь

Жизнь пока не готовит вам никаких серьезных перемен. Смело принимайте любые вызовы, но не ждите особенно значительных успехов.

Овца (Коза)

Это будет тяжелый год для вас. Проявите особую бдительность, будьте готовы к необходимости решать очень непростые задачи. Вам потребуется максимум упорства и смекалки.

Обезьяна

Вы можете рассчитывать на благополучие, вас ждет много счастливых деньков в 2021-м. В каждой из сфер жизни вас ожидают приятные сюрпризы. Это будет год больших возможностей для вас.

Петух

Будьте готовы к приключениям. У большинства ваших мечтаний есть прекрасные шансы сбыться. При этом Петуху даже не придется прилагать много усилий для достижения большинства своих целей. И вы придете к успеху, не прилагая чрезмерных усилий.

Собака

Ожидайте множество как взлетов, так и падений. Вам придется столкнуться с многочисленными проблемами и, к сожалению, не со всеми из них получится просто справиться. Порой вы будете вынуждены проглотить горькую пилюлю разочарования.

Свинья (Кабан)

Хоть не все пройдет идеально, по плану, можно с уверенностью сказать, что в наступающем году вы будете вполне довольны своими достижениями. Не теряйте бдительность, вовремя замечайте надвигающиеся опасности - и так избежите любых серьезных неудач.





Напоследок - три вещи, которым в следующем году должны научиться все знаки. Первое - упорному труду и терпению в достижении поставленных целей. Второе - жить так, чтобы никого не обманывать и не эксплуатировать. И третье - любить. Ведь, в конечном счете, любовь - самое важное на свете.



