Прогноз политолога — 2021: давление на Беларусь будет только усиливаться

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Пономарева о санкциях ЕС и США и особом смысле союза России и Беларуси

Что принесет Союзному государству в целом и двум близким странам по-отдельности корректировка политического курса Белого дома с приходом нового лидера США Джозефа Байдена, который планирует вернуться на курс глобального мирового доминирования США и жесткой политике в отношении наших стран? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделилась доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.

"Санкционное давление на Россию со стороны США может быть усилено из-за Беларуси, могут быть выдвинуты какие-то условия, например, по "сдаче" Беларуси в обмен на отмену тех или иных санкций, поэтому мы связаны на внешнем контуре просто самой жизнью или смертью, и наш разрыв может принести очень много негативных последствий", — считает собеседница Sputnik.

Напомним, еще в статусе кандидата в президенты США в конце октября демократ Джо Байден в письменном обращении к международному сообществу призвал расширить санкции против окружения Александра Лукашенко, поскольку мер, принятых "в отношении белорусских чиновников, причастных к жестокому подавлению протестов, не достаточно".

"Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Беларуси", — подчеркнул Байден.

Кроме того, на уходящей неделе американский Сенат одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty) и включил его в проект бюджета на 2021 год.

На основании этого документа санкции могут быть введены не только против членов ЦИК и белорусских чиновников, но и в отношении ряда представителей Союзного государства и российских граждан, имена которых американские конгрессмены связывают с подавлением протестов и преследованиями журналистов в Беларуси.

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