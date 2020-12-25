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Россия может никогда не восстановить добычу нефти

25.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия может никогда не восстановить добычу нефти

  • 25.12.2020, 19:28
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Россия может никогда не восстановить добычу нефти

Это может случиться при ценах ниже $45.

Россия может никогда не восстановить добычу нефти, утраченную в результате сделки ОПЕК+. Об этом в пятницу заявил вице-премьер, в прошлом министр энергетики Александр Новак, передает finanz.ru.

По его словам, чтобы вернуться к прежним объемам цены должны быть на комфортном уровне - как минимум 45-55 долларов за баррель.

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель - самый оптимальный. Иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», - сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

По прогнозу Минэнерго, по итогам года в России будет добыто 514 млн тонн нефти - на 8,4% меньше, чем годом ранее.

Весной, повинуясь соглашению со странами ОПЕК, Россия сокращала производство до минимума с середины 2000х: начав год с 11,2 млн баррелей в день к июлю нефтяники качали лишь 9,3 млн баррелей в сутки.

С августа ОПЕК+ приняли решение увеличить поставки на 2 млн баррелей в день, из которых около 250 тысяч пришлось на Россию. Средний с начала года объем добычи к началу декабря составил 10,3 млн баррелей в сутки.

Из слов Новака можно сделать грубый вывод, что при ценах ниже 45 долларов за бочку около 8% российской добычи становится нерентабельной, отмечает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Спад добычи нефти, которая обеспечивает половину экспортных доходов российской экономики, - это дежавю позднесоветского периода. «Драма распада СССР - это не только драма падения цены на нефть, но и падения добычи», - напоминает Хестанов.

Пик советской нефтяной промышленности пришелся на 1987 год, после чего объемы начали снижаться на фоне дезинтеграции, что усугубило положение экономики, по которой к тому моменту уже ударило почти 3-кратное падение нефтяных цен.

От сделки ОПЕК+ могут пострадать прежде всего истощенные залежи брежневского застоя, где восстановление добычи после длительного простоя может быть просто невозможным, либо слишком дорогим.

В первую очередь это участки Поволжья, часть довольно выработанных месторождений Западной Сибири, указывал ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В их числе, например, Самотлор, кормивший СССР валютными доходами еще в сытых и стабильных 1970х.

Сложившиеся обстоятельства подтолкнут компании замораживать наименее рентабельные скважины и месторождения, однако гарантии, что их потом можно будет восстановить, нет, часть запасов может быть потеряна, говорил Юшков.

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