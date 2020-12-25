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До -5°С ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря
Источник материала: Хартия'97
До -5°С ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря
В субботу будет облачно с прояснениями.
Гололедица, снег и до 5 градусов мороза ночью ожидаются в Беларуси 26 декабря, сообщили
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременный снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы во многих районах Беларуси, днем местами на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер ожидается западный умеренный, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
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В субботу будет облачно с прояснениями.
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