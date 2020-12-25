пишет Фокус. Не тогда, когда председатель Сената на заседании официально объявляет победителя (6 января). И уж точно не тогда, когда члены Коллегии выборщиков голосуют за тандем нового президента и вице-президента (14 декабря). Она происходит в тот момент, когда меняется главный ньюсмейкер. В этом качестве Дональд Трамп был похоронен 3 ноября, в день выборов. И хотя некоторое время он еще расхаживал на политической авансцене и делал заявления (передаст он власть или нет, а если передаст, то после какого ключевого события), партер опустел — он разговаривал сам с собой. Так продолжалось недели три, пока в конце ноября Трамп таки согласился начать передачу власти, а Байден представил на всеобщее обозрение первую десятку кандидатов в свой кабинет. В Соединенных Штатах фактическая смена политических эпох начинается не тогда, когда избранного президента приводят к присяге (20 января года, следующего за годом выборов),Фокус. Не тогда, когда председатель Сената на заседании официально объявляет победителя (6 января). И уж точно не тогда, когда члены Коллегии выборщиков голосуют за тандем нового президента и вице-президента (14 декабря). Она происходит в тот момент, когда меняется главный ньюсмейкер. В этом качестве Дональд Трамп был похоронен 3 ноября, в день выборов. И хотя некоторое время он еще расхаживал на политической авансцене и делал заявления (передаст он власть или нет, а если передаст, то после какого ключевого события), партер опустел — он разговаривал сам с собой. Так продолжалось недели три, пока в конце ноября Трамп таки согласился начать передачу власти, а Байден представил на всеобщее обозрение первую десятку кандидатов в свой кабинет.

После этого "старый" президент мог играть в гольф, пить обожаемую им диетическую кока-колу или грозить наложением вето на новый бюджет Пентагона — кривая общественного интереса к нему неумолимо шла вниз. Страну и мир интересовало другое: кто будет плечом к плечу с Байденом и какой при нем будет Америка?





Избранный президент пообещал сделать свою команду самой разнообразной за всю историю. Возрастной, гендерный и расовый срезы формируемого кабинета свидетельствуют в пользу того, что Байден не лукавит. Однако есть еще два доминантных признака его dream team. Большая ее часть служила в администрации Обамы. И среди тех, кто назван, хватает людей, которых даже в США называют "ястребами".

Энтони Блинкен

Должность: госсекретарь





Возраст: 58













Если вы хотите понять, кем Тони является менее всего, загляните на Spotify и найдите его аккаунт — Ablinken. Там за последний месяц побывало почти 26 тыс. слушателей. Не слишком много, но даже этот показатель не связан напрямую с его песнями Without Ya или Lip service. Битломан Блинкен, конечно, сумел насытить свои произведения лирикой, но все это можно отнести к разряду детских увлечений, которые не отпускают до седин. Сын американского посла в Венгрии в эпоху Клинтона, Тони вырос в Париже, полюбил европейский футбол и одно время мечтал о карьере в кино — актером или режиссером, неважно. Не сложилось, да это и не та страница, которой он козыряет ради того, чтобы сказать, каким же на самом деле парнем является.





Прозорливый и способный быть обаятельным, Блинкен, за плечами которого Гарвард и Колумбийский университет, знает, как воздействовать на аудиторию. Вдобавок в этом смысле ему повезло: у него наготове всегда есть хорошая история. Например, его деда, Мориса Блинкина, фамилию которого офицер американской миграционной службы записал с ошибкой: Блинкен. Дед эмигрировал из Киева в 1904 году, опасаясь еврейских погромов. В США стал юристом и основателем Американского института Палестины, приложившего немало усилий для того, чтобы американское правительство поддержало создание независимого Израиля. Но самый душещипательный из рассказов Тони относится к 1945 году. "Мой отец служил в ВВС во время Второй мировой войны, а потом стал послом США. Он пример для меня и мой герой. А мой отчим, Самуэль Пизар, был единственным ребенком из своей школы, сумевшим пережить Холокост, — рассказывал он во время представления Байденом членов своей команды. — В конце войны он сумел сбежать во время "марша мертвецов" в Баварии. Спрятавшись, он увидел танк — но не с железным крестом, а с белой пятиконечной звездой. Он подбежал и в открывшемся люке увидел пехотинца-афроамериканца. Упав на колени, отчим сказал единственные англоязычные слова, которым перед войной его научила мать: "Боже, благослови Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот кто мы такие". Тут всего в меру — патриотизма, патетики, роли США как всемирного спасителя и сентиментальности.

Сквозь этот нарратив проступает образ "голубя мира", однако Блинкена — ключевую фигуру в формируемом кабинете Байдена — все же называют "ястребом". Причины уже в его личной политической биографии.





Он из тех, кто считает, что конфликт разрешится мирным путем быстрее, если противник знает, что война возможна. Будучи директором Комитета по международным отношениям США, Блинкен прорабатывал вопросы боевых действий в Ираке и Афганистане. Интервенция — это один из инструментов, которого он никогда не чурался, стараясь, правда, установить необходимую меру. "В Сирии мы правильно сделали, что не повторили ошибку Ирака и не влезли слишком глубоко, — говорил он, — но сделали обратную ошибку и влезли недостаточно".





Есть известное фото 2011 года: Блинкен вместе с Обамой, Байденом и узким кругом "посвященных" в Ситуационной комнате Белого дома наблюдает за ходом операции "Копье Нептуна", которая завершилась убийством Усамы бен Ладена. Устранение террориста поддержали ООН, НАТО и ЕС, но осудила, например, Amnesty International — за то, что "цель №1" не захватили живой несмотря на ее безоружность. Блинкен высоко оценил действия президента Обамы, отдавшего приказ на уничтожение: "Я никогда не видел более смелого решения, принятого лидером".





Позже он, как заместитель госсекретаря, сыграл ключевую роль в том, что Обама ответил санкциями на аннексию Крыма Россией, но при этом считал действия главы Белого дома чересчур мягкими. По его мнению, нужно было предпринимать шаги, которые бы привели к политической изоляции Москвы и Путина. "Это имеет значение, потому что один из способов, которым президент Путин в России удерживает власть, это геополитическое влияние, которое Россия может получить, — заявлял Блинкен. — А политический подрыв позиций России в международном сообществе и ее политическая изоляция эту власть ослабляют". Он называл войну России против Украины "грубым нарушением самых основных норм международного порядка, который США помогли установить после Второй мировой войны". При Обаме он еще был против поставок летального оружия Киеву, однако при Трампе, в 2017 году, в колонке для The New York Times заявил: "Оружие для Украины — идея, время которой пришло".





Эврил Хэйнс

Должность: глава Национальной разведки





Возраст: 51













Подчеркивая, что Хэйнс может стать первой женщиной в истории на посту директора Нацразведки, Байден сказал: "С Эврил мы в большей безопасности". Хэйнс — вариант "железной леди" с американской спецификой. Ее детство прошло в Верхнем Вест-Сайде, богемном районе Нью-Йорка, но легким его не назовешь. Мать страдала тяжелыми легочными болезнями, и с 12-летнего возраста на девочку легли обязанности по уходу за ней. Вскоре мать умерла, а Эврил, подрабатывая параллельно в автомастерской, успешно окончила среднюю школу и отправилась в Японию. Оттуда она вернулась с коричневым поясом по дзюдо. Дальше был университет, влюбленность в летного инструктора и полет с ним на старой двухмоторной "Сессне" в Европу. Самолет обледенел над морем Лабрадор, и с отказавшими двигателями его удалось посадить на побережье Ньюфаундленда.

Все это говорит о некоторой "безбашенности" молодой Хэйнс, но одновременно и об ее бесстрашии и решительности, которые никуда не исчезли за время взросления и продвижения в карьере. При Обаме она работала замглавы ЦРУ, а затем — заместителем советника президента по национальной безопасности, сменив на этой должности Тони Блинкена. Она была одной из фигур, формировавших политику США по применению дронов для ликвидаций террористов.





В 2013 году Newsweek писал, что еще будучи юрисконсультом Совета национальной безопасности, она могла работать до двух часов ночи, а иногда и дольше. Среди вопросов, которые она готовила, "были юридические требования, регулирующие интервенцию США в Сирию, и целый ряд строго засекреченных вариантов срыва ядерной программы Ирана. Всё это время Хэйнс иногда вызывали посреди ночи, чтобы обсудить вопрос о том, можно ли законно сжечь подозреваемого террориста с помощью удара беспилотника".





Те, кто ее критикуют, вспоминают о том, что Хэйнс !в прошлом описывала себя как бывшего консультанта скандальной фирмы Palantir по интеллектуальному анализу данных". Детище миллиардера-"трамписта", Palantir причастен в числе прочего к массовому наблюдению за иммигрантами, которых затем задерживали. О роли Хейнс в компании известно немного, и она вычистила все упоминания об этой странице своей биографии, когда стала советником Байдена.





Джейк Салливан

Должность: советник президента по нацбезопасности





Возраст: 44













В 2015 году сайт Vox, который считается левоцентристским и прогрессивным, опубликовал статью "Познакомьтесь с Джейком Салливаном, человеком, стоящим за ястребиной внешней политикой Хиллари Клинтон". К тому времени пост госсекретаря занимал уже Джон Керри. Это не слишком изменило то, как США позиционировали себя в мире. Но речь в статье шла о том, кто такой мистер Салливан и как такие люди влияют на принятие решений в самых высших эшелонах власти США. Приводилось даже несбывшееся пророчество дипломата Ричарда Холбрука: Салливан когда-нибудь может стать госсекретарем. Этого не случилось. Пока. Но Советник по национальной безопасности — должность вполне сопоставимая по влиянию с главой Госдепа. Достаточно вспомнить другого "ястреба", Джона Болтона, чтобы понять, насколько могущественной может быть эта фигура.





В свое время Салливан уже походил в советниках Байдена, когда тот был вице-президентом. Бен Родс, заместитель советника президента Барака Обамы по нацбезопасности, говорил, что "в широком спектре людей в нашей администрации он был склонен отдавать предпочтение более решительным действиям США по вопросам и ответам, которые содержали бы в себе некоторый военный элемент". Он выступал за вооружение сирийских повстанцев, когда работал в подчинении Хиллари Клинтон, и украинских военных, когда был советником Байдена.





Салливан — еще один непримиримый враг Кремля в формируемой команде. В 2017-м он заявлял, что Обама принял правильное решение о введении санкций против РФ, однако добавлял: "Думаю, в этом отношении должно быть сделано больше. И это для меня, возможно, наиболее значимое направление политики".





Возможно, лебединой песней Салливана в администрации Обамы было подписание Иранской ядерной сделки. В течение 2013 года, как сообщало агентство Associated Press, он вместе с другими официальными лицами США не менее пяти раз тайно встречались в Омане с иранскими эмиссарами, чтобы проложить путь к Женевскому временному соглашению по иранской ядерной программе. Кроме того, он вплотную занимался вопросами Ливии, Сирии и Мьянмы.





При всей своей ястребиной сущности Салливан — тот, кто понимает, сколь важна бывает ситуативная гибкость в решении трудных вопросов. Несколько лет назад, выступая перед выпускниками Университета Миннесоты, он сказал: "В ту минуту, когда вы начинаете рассматривать проблемы государственной политики как арифметические задачи, давая абсолютно правильный и абсолютно неправильный ответ, — уходите. Таким образом вы не можете быть эффективными. В мире несовершенства вы не найдете безупречной позиции, а это значит, что какая бы позиция ни была, вы неизбежно будете иметь слабости или слепые пятна".

В июле, когда роль Салливана в избирательной кампании Байдена стала заметной, Джонатан Гайер, главный редактор журнала The American Prospect, писал о небезупречности этой фигуры, имея в виду его работу в компании Macro Advisory Partners, "управляемой бывшими британскими шпионскими руководителями" и при штате всего в 30 сотрудников показавшей за 2019 год доход $37 млн. Салливан старается не афишировать эту подробность своей биографии. Но шила в мешке не утаить. Один из советников Байдена на выборах, отказавшийся назвать Гайеру свое имя из опасения возмездия, сказал, что "нам не нужен инструмент хедж-фондов и горнодобывающих компаний в Белом доме". Кто этот человек и где он теперь — неизвестно. А Джейк Салливан как раз в Белом доме. Вернее, будет там с января будущего года.



