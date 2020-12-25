Какую елку выбрать: натуральную, искусственную или в кадке?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый год – это шампанское, мандарины, подарки, загадывание желаний и, конечно, елка – неотъемлемый атрибут волшебного праздника.

Когда не было строгих мер охраны леса, люди просто шли в чащу и рубили елочку под самый корешок. Теперь самовольно за новогодней красавицей в лес ходить нельзя: наказуемо.

Да и сама ель получила альтернативу: некоторые наряжают сосну, кипарис, зимнюю вишню или тую. Многие ставят искусственную елку. Дескать, меньше возни и лес сохраняется.

Какое новогоднее дерево выбрать и действительно ли вырубка елок наносит вред природе, выяснял Sputnik.

Чем вредны искусственные ели?

"Навязывать свою точку зрения никому не стану: хочет человек поставить искусственную ель – его право, но надо учитывать, что она не безвредна для экологии, начиная от пластика, из которого изготовлена, и заканчивая проблемой утилизации", – рассказал главный лесничий Узденского лесхоза Александр Соловей.

© Sputnik Владимир Нестерович Главный лесничий Узденского лесхоза Александр Соловей о елях знает буквально все

Он – потомственный лесовод, продолжатель отцовского дела. С отличием окончил Белорусский государственный технологический университет, имеет степень бакалавра. В следующем году будет ровно 20 лет, как работает в отрасли.

По его мнению, для многих при выборе в пользу искусственной ели важен принцип: "Купил и лет на 10 забыл о расходах". "Да и не нужно опавшую иглицу потом извлекать из ковра", – шутит Соловей. Вместе с тем пластик никогда не заменит запах и "тактильность" свежесрубленной елки. Не говоря уже о том, что натуральное дерево, в отличие от пластикового, полностью биоразлагаемо.

По мнению специалиста, вырубка новогодних елей поддерживает целую индустрию по лесопосадке и абсолютно никакого вреда природе не наносит.

© Sputnik Владимир Нестерович Вас это может удивить, но лесничие уверяют: организованная вырубка елей никакого вреда природе не наносит

"Новогодние деревья выращиваются на специальных плантациях либо их заготавливают там, где идет сплошная рубка леса, и сохранение молодых елей не предусмотрено", – пояснил Александр Соловей.

Выгодно ли покупать деревья в кадках?

В Узденском лесхозе – десяток плантаций, занимающих площадь около 10 гектаров, где выращивают елки и сосны к Новому году.

В этом сезоне запланировано заготовить и продать от 3 до 4 тысяч деревьев. Как срубленных, так и живых, растущих в горшках и кадках. Последняя категория становится все более популярной. Единственное неудобство: перевозка.

"После праздников можно и дальше ухаживать за деревом в кадке, а потом высадить на приусадебном участке. Некоторые вывозят обратно в лес и там сажают. Такой подход мне представляется правильным", – сказал главный лесничий.

В этом году в лесхозе заготовили около 300 елей в кадках. Треть уже продали.

Можно ли взять елку напрокат?

Пока такая услуга в Узденском лесхозе не предусмотрена.

"Человек в любом случае должен товар купить. Если же захочет, чтобы мы обратно взяли дерево в кадке и продолжили профессионально за ним ухаживать, создавая особые условия, затеняя, подкармливая, поливая, можем даже именную табличку закрепить. Но потом эту ель или сосну все равно придется покупать по существующему тарифу", – отметил Соловей.

Где и по какой цене продают новогодние деревья?

В Узде и районе определено 8 точек продаж: в каждом лесничестве и самом городе. Также есть торговая точка в столице, куда ели и сосны сейчас отвозятся ежедневно.

© Sputnik Владимир Нестерович Живая ель в горшке высотой до 1 метра в лесничестве продается по цене 15,8 рубля

Ель ростом до 1 метра покупателю обойдется в 9,5 рубля, от 1,1 до 2 метров - 11,5 рубля в лесничествах и 16,8 рубля в самой Узде. Живая ель в горшке высотой до 1 метра продается по цене 15,8 рубля в лесничестве и 21 рубль при покупке в городе и в агрогородке Сенница. Каждому покупателю вручается памятка по уходу за живым новогодним деревом.

По словам Александра Соловья, индивидуальные предприниматели покупают от несколько сотен до тысячи деревьев сразу. У частников затем цена, естественно, чуть выше, чем в лесхозе.

Как не обмануться, покупая ель в сетке?

В сети нередко встречаются жалобы людей, которые купили ель, красиво завернутую в сетку, но при распаковке дерево оказалась однобоким либо начинало сразу же осыпаться.

© Sputnik Владимир Нестерович Покупая новогоднюю красавицу, важно осмотреть ее со всех сторон

"Мы дорожим своей репутацией и не продаем кота в мешке, – сказал Александр Соловей. – Если человек просит перевязать или красиво упаковать ель, то, конечно, делаем это. Всегда предоставляем возможность выбрать самостоятельно, осмотреть товар со всех сторон".

О доставке деревьев на дом

Из-за пандемии люди боятся лишний раз выходить из дома, а уж выбираться из деревни в город специально за елкой и подавно. Как с этим быть?

© Sputnik Владимир Нестерович Лесничий Дмитрий Савицкий считает, что выбирать новогоднее дерево нужно с любовью

"Мы готовы наладить доставку, если заказ будет елей 10-15. Но за одиноких бабушек и дедушек не переживайте: лесничие на местах всем помогут и сделают все правильно, по закону", – отметил Соловей.

Можно ли самому срубить ель?

"Самовольная вырубка запрещена, но наша главная цель – не поймать и наказать человека, а предупредить правонарушение. Ведем активную профилактическую работу. Тем не менее в предновогодние праздники постоянно работают 2 стационарных поста государственной лесной охраны, которые действуют как самостоятельно, так и совместно с милицией. Также выезжают две мобильные рейдовые группы, которые особое внимание обращают на хвойные молодняки. Скажу честно, нарушителей с каждым годом все меньше и меньше, буквально единичные случаи", – отметил главный лесничий лесхоза.

О размере штрафа за "елочное браконьерство"

Статья 15.22. Кодекса об административных правонарушениях за незаконную рубку деревьев предусматривает наказание в виде штрафа: от 5 до 50 базовых величин – на физическое лицо, от 20 до 200 базовых величин – на индивидуального предпринимателя и от 50 до 300 базовых величин – на юридическое лицо.

© Sputnik Владимир Нестерович Штраф за незаконную вырубку стартует от 5 базовых величин

"Тяжесть" ущерба определяется в зависимости от категории лесов: природоохранных, рекреационно-оздоровительных, защитных, эксплуатационных и так далее.

Помогают ли фотоловушки?

"Камеры фото-и видеофиксации есть в каждом лесничестве. Вывешиваем открыто, выставляем предупреждающие знаки, чтобы люди вовремя остановились. Лучше заранее предупредить нарушение, чем потом разбираться, наказывать человека, портить ему и себе настроение. Но если злостный нарушитель, отвечать придется по всей строгости", – предупредил Соловей.

Что делают с елями, которые не продали?

Главный лесничий Узденского лесхоза утверждает, что за годы работы специалисты научились рассчитывать, сколько новогодних деревьев нужно пустить в продажу.

© Sputnik Владимир Нестерович За годы работы специалисты научились рассчитывать, сколько новогодних деревьев нужно пустить в продажу

"Действуем в зависимости от покупательского спроса, часто под заказ, с колес. Не бывало еще такого, чтобы мы заготовили тысячу или две тысячи елей, и они бы потом лежали и ждали покупателей. Если останется какой-то десяток елей, перерабатываем в щепу, бездумно не сжигаем", – говорит он.

Зачем лесхозы собирают шишки?

Шишки нужны для заготовки семян, чтобы потом выращивать посадочный материал. Работа кропотливая, ручная. За день человек собирает примерно 20 килограммов шишек. Заготовка началось в конце ноября, если продержится холод, продлится до февраля.

План для Узденского лесхоза на этот сезон – собрать 8 тонн, уже есть порядка 6, намечают добрать до 12, из которых, согласно стандарту выхода – а это чуть больше 1% – должно получиться около 120 килограммов семян. На гектар высевается около 50 килограммов, это примерно 2-2,2 миллиона штук.

© Sputnik Владимир Нестерович А вот так выглядит "детский сад" для будущих больших деревьев

В лесхозе есть своя лесосеменная плантация площадью 22 гектара, с которой получают семена с улучшенными селекционными свойствами. Посадочный материал получается клонированный, привитый, с учетом климатических условий, с хорошими генетическими задатками.

Для того, чтобы из семечки выросла новогодняя елочка, должно пройти минимум 5-6 лет.

"С каждым деревцем наши работники возятся как с малым ребенком. Процесс этот непрерывный, трудоемкий, длительный. И нацелен не только на то, чтобы доставить людям радость к Новому году, а чтобы сохранить и приумножить природные богатства для будущих поколений. И это – не высокопарные слова. Мы этим живем", – подчеркнул Александр Соловей.