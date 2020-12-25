Лукашенко – о Кондрусевиче: «Ну, а он — чем он для нас сейчас опасен?». Почобут: «Верить совершенно не хочется»

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Белорусский правитель заявил, что возвращение главы Римско-католической церкви Беларуси — это не игра в политику.

Решение заранее он не принимал, а прислушался к просьбе папы римского, прочитав его письмо, которое привез спецпосланник папы архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает TUT.BY .

Лукашенко заявил, что он сторонник «искренней, честной и открытой политики», хотя его многие за это критикуют: «Александр Григорьевич, зачем вы душу раскрываете, в нее же плюнут все равно». Получив письмо от папы римского, «мелким шрифтом, на двух листах», он его сразу прочел. Один из вопросов там был — вернуть на Рождество Кондрусевича.

— У меня не было решения, когда он мне сказал о Кондрусевиче, я честно ему признался (Гуджеротти), но учитывая прочитанное — просьбу папы римского, сказал, что мы подумаем. То есть у меня не было готового решения, это не игра в политику.

Лукашенко рассказал, что поручил МИД и правительству выработать и доложить позицию по этому вопросу.

— Позиция была такова, что надо было, чтобы он вернулся на эти католические праздники в Беларусь. Но я подумал потом и о людях. Знаете, католики они люди особые, но они ж никогда нам никаких проблем не создавали. И подумал, что, наверное, это будет какой-то небольшой плюс для этих католиков и они нормально это оценят. Ну а он — чем он для нас сейчас опасен? Никакой опасности для нас не представляет.

Лукашенко еще раз посоветовал не слушать тех, кто будет говорить, что в этих его действиях есть политический расчет, что он «кого-то там переиграл, папа римский сейчас за Беларусь будет».

— Мы этими категориями, я — не рассуждал, понимая и так, что папа римский честный и порядочный человек. Но политических игр не было — это я клянусь, — рассказал Лукашенко врачам, посещая детскую инфекционную клиническую больницу Минска . Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Известный журналист Анджей Почобут прокомментировал заявление белорусского правителя: «Когда Александр Лукашенко говорит, «никаких политических игр не было, клянусь», верить ему совершенно не хочется. 26-летний опыт подсказывает, что когда он так говорит, все выглядело совершенно наоборот».