ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В американском Нэшвилле прогремел взрыв

25.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В американском Нэшвилле прогремел взрыв

Легковой автомобиль взорвался в американском Нэшвилле. По версии местной полиции, это, вероятно, было «преднамеренным действием» о чем заявила местная полиция, передает РИА Новости.

«По-видимому это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается», – отмечается в сообщении полиции. 

Согласно предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека. Они были госпитализированы. 

К расследованию взрыва подключилась ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Фото: REUTERS / Tennessean.com / Andrew Nelles

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковой автомобиль взорвался в американском Нэшвилле. По версии местной полиции, это, вероятно, было «преднамеренным действием» о чем заявила местная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевiч: «Гісторыя паўтараецца другі раз. Але не ў выглядзе фарсу, а ў выглядзе трагедыі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика