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В американском Нэшвилле прогремел взрыв
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль взорвался в американском Нэшвилле. По версии местной полиции, это, вероятно, было «преднамеренным действием» о чем заявила местная полиция,
«По-видимому это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается», – отмечается в сообщении полиции.
Согласно предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека. Они были госпитализированы.
К расследованию взрыва подключилась ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Фото: REUTERS / Tennessean.com / Andrew Nelles
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Легковой автомобиль взорвался в американском Нэшвилле. По версии местной полиции, это, вероятно, было «преднамеренным действием» о чем заявила местная...
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