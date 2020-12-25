В американском Нэшвилле прогремел взрыв

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль взорвался в американском Нэшвилле. По версии местной полиции, это, вероятно, было «преднамеренным действием» о чем заявила местная полиция, передает РИА Новости.

«По-видимому это было преднамеренное действие. Правоохранительные органы закрывают улицы в центре города, расследование продолжается», – отмечается в сообщении полиции.

Согласно предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека. Они были госпитализированы.

К расследованию взрыва подключилась ФБР и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Фото: REUTERS / Tennessean.com / Andrew Nelles

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