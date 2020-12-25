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Холодно и скользко. Прогноз погоды на 26 декабря

25.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Холодно и скользко. Прогноз погоды на 26 декабря

Североатлантический циклон «Грета» принес ненастную погоду. Прошли осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отмечался порывистый ветер. В ближайшие сутки циклон, развернувшись своим холодным краем, начнёт понижать температуру, формируя гололедицу. Будьте осторожны! 

Завтра на погоде скажется влияние более холодной тыловой части циклона с центром над Европейской частью России. Медленно смещаясь на восток, он начнет затягивать в нашу страну более холодный воздух. В результате температура понизится и будет скользко. 

В субботу – облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части страны пройдет снег. Во многих районах на дорогах прогнозируется гололедица. Влажность до 90 процентов. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет расти.

В 8 утра температура воздуха составит от 0°С по западу до -3°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. Одевайтесь теплее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки -1°С…+1°С. К вечеру – от +1°С по Гродненской области до -4°С по Витебской. 

В воскресенье метеоусловия будет определять неустойчивая воздушная масса с северных широт, и температура воздуха еще немного понизится. Ночью от -1°С по западу до -8°С по северо-востоку, максимальная днем -5°С…+1°С. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет кратковременный снег. Днем существенных осадков не ожидается. На дорогах и тротуарах гололедица. Ветер южной четверти порывистый. В начале следующей недели в страну вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы и температура воздуха снова повысится. 

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Североатлантический циклон «Грета» принес ненастную погоду. Прошли осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отмечался порывистый ветер. В ближайшие сутки...
 
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