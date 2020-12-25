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Лукашенко о возвращении Кондрусевича в Беларусь: «Политических игр не было»

25.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о возвращении Кондрусевича в Беларусь: «Политических игр не было»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как принималось решение о возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Об этом Глава государства рассказал в ходе посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минскапередает БЕЛТА. 

В частности, Глава государства рассказал о встрече со спецпосланником Папы Римского Франциска апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти, в ходе которой нунций передал ему письмо от понтифика. 

При этом Лукашенко рассказал, что, учитывая прочитанное письмо и просьбу Папы Римского, он пообещал, что ответ на вопрос о возвращении Кондрусевича будет дан в вечер дня встречи. 

«И не верьте тому, что тут, знаете, Лукашенко кого-то переиграл, Папа Римский сейчас чуть ли не за Беларусь будет. Я этими категориями не рассуждал, понимая и то, что Папа Римский и так честный, порядочный человек. Но политических игр не было. Я клянусь», – резюмировал Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как принималось решение о возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша...
 
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