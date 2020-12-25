Папа Римский поздравил католиков с Рождеством: «Помогая другим, мы показываем любовь к Христу»

Источник материала: ОНТ

Рождество Христово – праздник светлый, чистый и волшебный сегодня встретили католики во всем мире. Наступило время, когда все загадывают мечты и очень ждут исполнения желаний. В соборе Святого Петра Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу.

В Ватикане собралась весьма малочисленная паства – около ста человек. Понтифик – единственный, кто во время службы был без маски. Мессу начали раньше, чем обычно, из-за комендантского часа. Накануне в Италии объявили общенациональный карантин.

В Вифлееме также впервые за много десятилетий ночная служба в Базилике Рождества Христова прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. В своём послании «Граду и миру» Папа коснулся трудностей этого года, мировой пандемии и того, как церковный мир объединился против угрозы человечеству.

«Помогая другим, мы показываем любовь к Христу» – говорится в обращении.





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