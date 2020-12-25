ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Папа Римский поздравил католиков с Рождеством: «Помогая другим, мы показываем любовь к Христу»

25.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Папа Римский поздравил католиков с Рождеством: «Помогая другим, мы показываем любовь к Христу»

Рождество Христово – праздник светлый, чистый и волшебный сегодня встретили католики во всем мире. Наступило время, когда все загадывают мечты и очень ждут исполнения желаний. В соборе Святого Петра Папа Римский Франциск провел рождественскую мессу.  

В Ватикане собралась весьма малочисленная паства – около ста человек. Понтифик – единственный, кто во время службы был без маски. Мессу начали раньше, чем обычно, из-за комендантского часа. Накануне в Италии объявили общенациональный карантин. 

В Вифлееме также впервые за много десятилетий ночная служба в Базилике Рождества Христова прошла в закрытом режиме, верующие не были допущены внутрь. В своём послании «Граду и миру» Папа коснулся трудностей этого года, мировой пандемии и того, как церковный мир объединился против угрозы человечеству. 

«Помогая другим, мы показываем любовь к Христу» – говорится в обращении.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рождество Христово – праздник светлый, чистый и волшебный сегодня встретили католики во всем мире. Наступило время, когда все загадывают мечты и очень ждут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевiч: «Гісторыя паўтараецца другі раз. Але не ў выглядзе фарсу, а ў выглядзе трагедыі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика