Президент поздравил белорусских католиков с Рождеством

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков со светлым праздником.

Александр Лукашенко от всей души пожелал всем тем, кто встречает праздник, и их близким здоровья, счастья и благополучия. Беларусь всегда была многоконфессиональна и уважала религиозные ценности, которые есть на нашей земле.





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