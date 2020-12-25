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Президент поздравил белорусских католиков с Рождеством

25.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент поздравил белорусских католиков с Рождеством

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков со светлым праздником.

Александр Лукашенко от всей души пожелал всем тем, кто встречает праздник, и их близким здоровья, счастья и благополучия. Беларусь всегда была многоконфессиональна и уважала религиозные ценности, которые есть на нашей земле.


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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков со светлым праздником. Александр Лукашенко от всей души пожелал всем тем, кто встречает...
 
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