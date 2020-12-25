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Президент поздравил белорусских католиков с Рождеством
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков со светлым праздником.
Александр Лукашенко от всей души пожелал всем тем, кто встречает праздник, и их близким здоровья, счастья и благополучия. Беларусь всегда была многоконфессиональна и уважала религиозные ценности, которые есть на нашей земле.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских католиков со светлым праздником. Александр Лукашенко от всей души пожелал всем тем, кто встречает...
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