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В США возобновились протесты из-за нападения полицейского на чернокожего мужчину

25.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США возобновились протесты из-за нападения полицейского на чернокожего мужчину

В США возобновились протесты из-за нападения полицейского на чернокожего мужчину. Афроамериканца застрелили фактически из-за того, что тот не подчинился требованию «показать руки».  

Наряд вызвали к одному из жилых домов в штате Огайо из-за работающего мотора автомобиля соседи. Когда полицейские прибыли на место, к ним вышел мужчина: в одной руке у него был мобильный телефон, вторая находилась вне поле зрения наряда. Это послужило поводом для открытия огня на поражение. Мужчина умер. История стала причиной очередной волны протестов, которая сейчас захватывает север Америки.

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В США возобновились протесты из-за нападения полицейского на чернокожего мужчину. Афроамериканца застрелили фактически из-за того, что тот не подчинился...
 
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