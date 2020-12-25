Умер замглавы МИД Олег Кравченко

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Умер белорусский дипломат, кандидат юридический наук, заместитель министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко. Об этом со ссылкой на пресс-службу МИД сообщает БЕЛТА.

Олег Кравченко находился на дипломатической службе более 25 лет, пройдя при этом все ступени профессионального роста – от атташе до Чрезвычайного и Полномочного Посла. Долгое время он возглавлял посольство Беларуси в США, а также был начальником управления Америки Министерства иностранных дел, внеся в ходе своей работы значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений. В январе 2017 года был назначен заместителем министра иностранных дел, а в июле 2020 года – Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Соединенных Штатах Америки.

«Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным. Он был не только профессионалом высочайшего класса, но и добрым, отзывчивым человеком, семьянином, отцом троих детей. Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров. Память об Олеге Ивановиче Кравченко останется в сердцах его коллег и друзей», – отметили в пресс-службе МИД.

Фото: БЕЛТА

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