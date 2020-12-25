Исчезновение мужчины в Браславе: возбуждено дело об убийстве

Источник материала: ОНТ

Под Браславом найдено тело недавно пропавшего мужчины. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Поиски 29-летнего жителя районного центра начались после того, как он уехал на своем микроавтобусе в Россию и спустя некоторое время перестал выходить на связь. Чуть позже его сожительница сообщила о том, что с банковского счета начали списываться деньги за оплату топлива и различных товаров. После этого к поискам подключились сыщики областного УВД.

В итоге следователям удалось установить, что к исчезновению мужчины причастен 32-летний житель Браслава. Именно с ним пропавший должен был отправиться в поездку. Мужчина был задержан. В последствии он признался в том, что он убил товарища, а после, похитив его банковские карты, закопал тело около заброшенного дома в Браславе.

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент подозреваемый находится в ИВС.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram