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Исчезновение мужчины в Браславе: возбуждено дело об убийстве

25.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исчезновение мужчины в Браславе: возбуждено дело об убийстве

Под Браславом найдено тело недавно пропавшего мужчины. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. 

Поиски 29-летнего жителя районного центра начались после того, как он уехал на своем микроавтобусе в Россию и спустя некоторое время перестал выходить на связь. Чуть позже его сожительница сообщила о том, что с банковского счета начали списываться деньги за оплату топлива и различных товаров. После этого к поискам подключились сыщики областного УВД. 

В итоге следователям удалось установить, что к исчезновению мужчины причастен 32-летний житель Браслава. Именно с ним пропавший должен был отправиться в поездку. Мужчина был задержан. В последствии он признался в том, что он убил товарища, а после, похитив его банковские карты, закопал тело около заброшенного дома в Браславе.  

Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент подозреваемый находится в ИВС. 

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Под Браславом найдено тело недавно пропавшего мужчины. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.  Поиски 29-летнего жителя районного центра начались...
 
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