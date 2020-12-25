Как обязать недобросовестного предпринимателя вернуть деньги? Даже, если суд обязал

материале корреспондента агентства «Минск-Новости». Ответы вкорреспондента агентства «Минск-Новости».





Ранее мы рассказывали о приключениях столичного пенсионера, поручившего починить крышу своего дачного домика индивидуальному предпринимателю. Если в двух словах, то исполнитель схалтурил и гвозди надо делать из этих людей. Имеется в виду пенсионер. Он не только довел до суда заупрямившегося с возвратом денег ипэшника, но и добился компенсации морального вреда. Все эти события происходили в 2018 году, и только две недели назад с предпринимателя удалось-таки взыскать всю сумму.





Так как же вынудить проигравшую сторону рассчитаться по долгам? Предоставим слово председателю общественного объединения «Онлайн защита потребителя» Анне Шилько.





— Анна Борисовна, вернемся к делу пенсионера, тем более что вы его и вели. Вся эта история растянулась на два года. Почему?





— Знаете, после того как изобрели деньги, с ними стало сложно расставаться. А если серьезно, то, выиграв дело, потребитель выпал из нашего поля зрения, видимо, посчитал, что справится со взысканием долга самостоятельно. Не получилось, и он снова обратился к общественным защитникам.





— В 1990-х он пришел бы к рэкетирам. Эти ребята потребовали бы треть от суммы, зато деньги должник принес бы на блюдечке и долго отсчитывал купюры переломанными пальцами. А как сейчас взыскиваются долги?





— Цивилизованно. Конечно, на счетах индивидуального предпринимателя денег не было. Этим он и бравировал, мол, гол как сокол, ищите. А когда судебный исполнитель пришел осмотреть имущество должника, оказалась, что и квартира пуста. Представляете? Бедствует человек. Берет с заказчиков наличкой, худо-бедно, но перекрыл в садовом товариществе, где обитает пенсионер, половину соседских крыш, а денег и ценного имущества нет. В квартире судебный исполнитель обнаружил только старый телевизор, который удалось продать за 130 рублей и передать деньги взыскателю долга. Если учесть, что по решению суда потребителю полагалось получить без малого 3 000 рублей, то это крохи.





— Как вы поступили дальше?





— Перефразирую известную цитату: автомобиль не роскошь, а средство взыскания долга. Мы инициировали перед судом рассмотрение вопроса о временном ограничении права индивидуального предпринимателя на управление механическим транспортным средством. Машина-то у него имелась, причем не самая дешевая. На судебном заседании предпринимателю дали последний шанс. Судья спросил, готов ли ответчик погасить долг хотя бы частями. «Да, — говорит предприниматель, — очень малыми и в течение двух лет». — «Ну хоть 500 рублей можете отдать сразу?» — «Могу 200!» В общем, на мировую человек явно не шел, и судья удовлетворил требование взыскателя. В адрес предпринимателя было вынесено определение о временном ограничении права на управление автомобилем.





— Подействовало?





— Конечно. На чем же он будет разъезжать по заказчикам? Буквально на следующей неделе пенсионеру были перечислены все деньги, а суд снял ограничения.





— Возможно, описываемый случай не показателен. А есть еще примеры, когда угроза ходить пешком убеждала самых несговорчивых?





— Пожалуйста. В декабре прошлого года отделом принудительного исполнения Минского района было возбуждено три производства о взыскании денег в отношении одного и того же лица. Ситуация банальная. Мужчина брал взаймы у знакомой деньги и не возвращал. Общая сумма в валюте превысила 1 000 у. е. Знакомая подала в суд, тот постановил долги вернуть. Вопрос: из каких источников? Мужчина, как и индивидуальный предприниматель в случае с пенсионером, позиционировал себя образцово-показательным нищим. Тогда ему на работу направили исполнительные листы. Деньги стали приходить, но крайне медленно, по 40 рублей раз в два месяца, а то и реже.





— Удивительные у нас зарплаты…





— О реальных доходах мужчины я рассказу позже. Он был настолько уверен в себе, что звонил взыскательнице, со злорадством заявляя, что она ничего не получит. По нашей рекомендации женщина направила в суд ходатайство, в котором просила временно ограничить право должника на управление механическим транспортным средством. Суд, как и в первом случае, хотел дать мужчине шанс, назначив дату заседания. Взыскатель на него явилась, должник — нет.





— Звучит как неуважение не только к нормам морали, но и к суду.





— Фемида встала на сторону взыскателя и применила к должнику данную меру. Попутно выяснилось, что образцово-показательный нищий, получающий копеечную зарплату, недавно приобрел в лизинг новый автомобиль.





— Предположу, что после вынесения решения должник связался со взыскательницей и предложил расплатиться.





— Вы угадали, причем позвонил уже на следующий день.





— Но в обеих историях далеко до хеппи-энда. Инфляция в стране пусть и небольшая, но есть. Если человек год-два назад брал определенную сумму, то за это время она частично обесценилась.





— Все учтено действующим законодательством. Как в первом, так и во втором случае мы собираемся подавать в суд на индексацию величины долга. Согласно ч. 1 ст. 318-2 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, суд по заявлению взыскателя или должника может произвести корректировку взысканных денежных сумм на день исполнения решения. Заявление рассматривается на судебном заседании с извещением юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Причем их неявка не препятствует разрешению вопроса об индексации.





— Анна Борисовна, давайте подведем итоги. Итак, средство вынудить должника рассчитаться по решению суда имеется. Это автомобиль, точнее право на его вождение. При нынешнем уровне автомобилизации населения пешком передвигаются очень немногие. Вопрос: на каком этапе подавать ходатайство?





— На любом. Как на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции, так и в случае, когда решение уже вынесено. Ст. 60 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» так прямо и указывает: «Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа могут быть приняты на любой стадии исполнительного производства в случае, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение исполнительного документа».





— И каким должен быть алгоритм действий?





— Сначала пусть все идет своим чередом. В конце концов, ваш должник может и не оказаться злостным неплательщиком. Но если он начнет затягивать сроки возврата денег, снова подключайте государство. Для этого получите в суде исполнительный лист. Замечу, это не одно и то же, что и судебное решение, а документ с гербовой печатью на сумму взыскания. По вашему требованию его должны выдать здесь же в канцелярии суда, но получить вы его сможете, как только решение вступит в законную силу, то есть по прошествии срока на обжалование. Оригинал документа вместе с соответствующим заявлением направляется в службу судебных исполнителей того района, где зарегистрирован должник. Все. Если он по-прежнему будет ссылаться на нехватку денег, выплачивая по 2 рубля с зарплаты,

обращайтесь в суд с ходатайством на лишение права управлять автомобилем.

Кроме вас аналогичное заявление может сделать судебный исполнитель, работающий по вашему делу.







