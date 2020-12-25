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Россия боится не успеть и потерять Беларусь

25.12.2020 20:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правительство России в срочном порядке, всего за один день, дало указание подготовить план действий в белорусском направлении на 2021 год.

О распоряжении правительства России стало известно Национальному антикризисному управлению, которым руководит Павел Латушко. В распоряжении НАУ оказалось даже соответствующее письмо. В нем со ссылкой на председателя правительства Мишустина поручается подготовить проект Плана действий на белорусском направлении в первом квартале 2021 года.

Поручение датировано 24 декабря и адресовано Минэкономразвития, МИД и иным федеральным органам исполнительной власти России. Ответственным за исполнение указания определен вице-премьер Россий Алексей Оверчук, курирующий вопросы международного сотрудничества.

В документе в срочном порядке запрашивается информация в проект Плана действий на белорусском направлении по 22 сферам ответственности федеральных органов России.


«Пока данное поручение сложно трактовать однозначно, но многое в нем определенно кажется странным:

1. Откуда такая спешка и срочность? Запрашиваемый план действий требуется разработать "немедленно" (за сутки), к 25 декабря. То есть он должен быть предоставлен уже сегодня.

2. Почему План разрабатывается только на первый квартал? Лукашенко осталось 3 месяца?

3. И почему в поручении отсутствуют целые сферы взаимоотношений? Например, оборона и финансовые вопросы?

4. Может, готовится встреча на высшем уровне? Или это очередной пример вмешательства во внутренние дела Беларуси путем принудительной интеграции в различных сферах?

5. Надо ли ждать встречных планов от нелегитимной белорусской власти?», - задаются вопросами в НАУ.

 
 
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Правительство России в срочном порядке, всего за один день, дало указание подготовить план действий в белорусском направлении на 2021 год.
 
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