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Время добрых дел: Лукашенко посетил детскую инфекционную больницу в Минске

25.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси сегодня по случаю католического Рождества выходной. В этот день принято делать добрые дела. Вот и президент страны Александр Лукашенко решил посетить детскую инфекционную больницу в Минске, передает «МИР 24».

Президент сказал, что если ему удалось создать хорошее настроение хоть одному маленькому пациенту, это уже шаг к их выздоровлению. В этом медучреждении ежегодно проходят лечение более 25 тысяч пациентов, в том числе и маленькие минчане с клиническими признаками COVID-19 и пневмониями. Александр Лукашенко навестил и таких пациентов. Также президент ознакомился с технической базой, особое внимание уделил функционалу медучреждений. Опыт действующих больниц необходим при строительстве новых. Одну из них уже хотят возвести в ближайшее время.

«Я знаю эту площадь, я видел проекты. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность. С точки зрения комфортности. Одноместные палаты, двухместные максимум, особенно если с детишками. К этому надо стремиться, это надо делать. И не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека – это не только медикаментозно. Это психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления», – отметил Лукашенко.

«У нас сегодня ни одной палаты трехместной нет, ни одной палаты без туалета нет. У нас максимум две мамы, два ребенка, а то и одна мама, один ребенок. Мне кажется, к такому подходу и нужно стремиться, не нужно шестиместных палат», – рассказала главный врач детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова.

После посещения корпусов детской инфекционной больницы президент по традиции пообщался и с медперсоналом.



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Теги: Минск
 
 
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Как отметил президент, если ему удалось создать хорошее настроение хоть одному маленькому пациенту, это уже шаг к их выздоровлению.
 
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