Источник материала: Хартия'97

Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера Армении 25.12.2020, 20:26

Никол Пашинян

Он заявил, что готов уйти в отставку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку.

"Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа", — написал он в Facebook.

"Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время", — добавил Пашинян.

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