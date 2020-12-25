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Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера Армении
Источник материала: Хартия'97
Пашинян заявил, что готов оставить пост премьера Армении
Он заявил, что готов уйти в отставку.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку.
"Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа", —
"Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время", — добавил Пашинян.
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Он заявил, что готов уйти в отставку.
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