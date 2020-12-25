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Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко

25.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко

  • 25.12.2020, 20:22
  • 1,842
Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко

В МИД Украины опровергли бред Таракана о «тоннах оружия из Украины у террористов».

Заявления Лукашенко о перевозке оружия "террористами" через Украину не соответствуют действительности. И являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях и не является врагом Беларуси.

"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер МИД.

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В МИД Украины опровергли бред Таракана о «тоннах оружия из Украины у террористов».
 
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