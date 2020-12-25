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Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Украина категорически отвергает очередные инсинуации Лукашенко
В МИД Украины опровергли бред Таракана о «тоннах оружия из Украины у террористов».
Заявления Лукашенко о перевозке оружия "террористами" через Украину не соответствуют действительности. И являются частью привычной риторики непризнанного президента Беларуси.
Об этом в комментарии
Он отметил, что Украина осуждает терроризм в любых проявлениях и не является врагом Беларуси.
"Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко. Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра о «оружие из Украины», четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси. Осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - сказал спикер МИД.
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В МИД Украины опровергли бред Таракана о «тоннах оружия из Украины у террористов».
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