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Беларусь после 9 августа – это лавина

25.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларусь после 9 августа – это лавина

  • 25.12.2020, 20:15
  • 1,119
Беларусь после 9 августа – это лавина
Фото: onliner.by

Она имеет сокрушительную силу.

Беларусь после 9 августа - это лавина, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Она имеет сокрушительную силу и может поглотить много жизней.

Но лавина имеет ограниченную длину схода, после чего она становится безвредной.

И приехавшие бульдозеры снесут всё, что мешает нормальному функционированию простых людей.

Мы с Вами, те кто несмотря ни на что, продолжает бороться, мы и будем этими бульдозерами! А лавина вот-вот остановится.

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Она имеет сокрушительную силу.
 
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