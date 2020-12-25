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Беларусь после 9 августа – это лавина
Источник материала: Хартия'97
Беларусь после 9 августа – это лавина
Она имеет сокрушительную силу.
Беларусь после 9 августа - это лавина, пишет читатель телеграм-канала
Она имеет сокрушительную силу и может поглотить много жизней.
Но лавина имеет ограниченную длину схода, после чего она становится безвредной.
И приехавшие бульдозеры снесут всё, что мешает нормальному функционированию простых людей.
Мы с Вами, те кто несмотря ни на что, продолжает бороться, мы и будем этими бульдозерами! А лавина вот-вот остановится.
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Она имеет сокрушительную силу.
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