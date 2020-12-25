DAF получила очень крупный заказ сразу на 1300 дальнобойных тягачей

Источник материала: Onliner Единоразовые крупные заказы не такое уж необычное дело в практике европейских производителей грузовиков. Но когда заказывают сразу больше 1000 машин — это событие, которым компании гордятся. У DAF появился новый повод для гордости. Испанская транспортная компания Primafrio Group заказала сразу 1300 седельных тягачей DAF XF 480 Super Space Cab.

Primafrio Group — постоянный покупатель DAF. Первый контракт на поставку 1000 автомобилей DAF для Primafrio Group был заключен в 2016 году, и уже в 2017 году году в автопарк этой компании поступили первые 300 грузовиков.

Поставки по новому контракту будут осуществляться по согласованному графику до конца 2023 года. Первая партия из 400 новых автомобилей уже введена в эксплуатацию на маршрутах Primafrio по всей Европе.





Для справки: Primafrio Group была основана в начале 60-х годов и сегодня является одним из лидеров европейской транспортной отрасли, специализируясь на перевозках охлажденных и замороженных продуктов и товаров премиальной ценовой категории. Головной офис Primafrio Group находится в Мурсии. Также у компании есть филиалы в Андалусии, Каталонии, Стране Басков и Лиссабоне, а также во Франции и Германии.