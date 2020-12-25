|
В Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека
Источник материала: Хартия'97
В Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека
Причина пожара устанавливается.
В Быхове во время тушения пожара на территории бывшей воинской части обнаружили тела двух человек,
Сообщение о пожаре заброшенного строения в Быхове по улице Смолячкова поступило спасателям 25 декабря в 03.23.
При тушении спасатели обнаружили тела двух человек, их личности устанавливаются.
В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие здания. Причина пожара пока также устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина пожара устанавливается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)