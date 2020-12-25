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В Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека

25.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека

  • 25.12.2020, 20:44
  • 2,360
В Быхове на территории бывшей воинской части сгорели два человека
иллюстрационное Фото: Tiago Cabral / Flickr

Причина пожара устанавливается.

В Быхове во время тушения пожара на территории бывшей воинской части обнаружили тела двух человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре заброшенного строения в Быхове по улице Смолячкова поступило спасателям 25 декабря в 03.23.

При тушении спасатели обнаружили тела двух человек, их личности устанавливаются.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие здания. Причина пожара пока также устанавливается.

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