Циклон "Грета" после слякоти подморозит Беларусь, в субботу - гололедица

Североатлантический циклон "Грета" принес ненастную погоду в Беларусь. Прошли осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отмечался порывистый ветер. В ближайшие сутки циклон, развернувшись своим холодным краем, начнёт понижать температуру, формируя гололедицу, сообщает "ОНТ".





"Завтра на погоде скажется влияние более холодной тыловой части циклона с центром над Европейской частью России. Медленно смещаясь на восток, он начнет затягивать нашу страну в более холодный воздух. В результате температура понизится и будет скользко", - говорится в сообщении на официальном сайте телеканала.













"В субботу – облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части страны пройдет снег. Во многих районах на дорогах прогнозируется гололедица. Влажность до 90%. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет расти", - проинформировал "ОНТ".





В 8 утра, отмечается в публикации, температура воздуха составит от 0°С по западу до -3°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки -1°С…+1°С. К вечеру – от +1°С по Гродненской области до -4°С по Витебской.





"В воскресенье метеоусловия будет определять неустойчивая воздушная масса с северных широт, и температура воздуха еще немного понизится. Ночью от -1°С по западу до -8°С по северо-востоку, максимальная днем -5°С…+1°С. Облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдет кратковременный снег. Днем существенных осадков не ожидается. На дорогах и тротуарах гололедица. Ветер южной четверти порывистый. В начале следующей недели в страну вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы и температура воздуха снова повысится", - говорится в сообщении.







