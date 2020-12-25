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Столица и регионы Беларуси вышли на вечерние протесты

26.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Столица и регионы Беларуси вышли на вечерние протесты

  • 25.12.2020, 22:25
  • 5,802
Столица и регионы Беларуси вышли на вечерние протесты

Белорусы намерены протестовать до победы.

Столица и регионы Беларуси вышли на вечерние протесты.

Барановичи поддерживают честных учителей, передает телеграм-канал «Баста!»

Витебск. Район Билево поздравляет всех с Рождеством!

Вольная Лошица передаёт привет и поздравление с Новым Годом белорусам Белостока.

Дзержинск украсили национальными флагами и граффити.

Оршанские партизаны присоединяются к поздравлениям, и желают всем весёлого Рождества.




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Теги: Витебск
 
 
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Белорусы намерены протестовать до победы.
 
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