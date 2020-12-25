Источник материала: Хартия'97

В минской Чижовке расцвела роза 3 25.12.2020, 22:19

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Фотофакт.

В микрорайоне Чижовка расцвел розовый куст. Фото в редакцию tut.by прислали читатели.

Куст расцвел на улице Ташкентской, недалеко от «МакДональдса».

Напомним, по прогнозу Белгидромета, в начале следующей недели в страну вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы — температура воздуха снова повысится. Так что и в новогоднюю ночь морозов не ожидается.





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