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В минской Чижовке расцвела роза
Источник материала: Хартия'97
В минской Чижовке расцвела роза
Фотофакт.
В микрорайоне Чижовка расцвел розовый куст. Фото в редакцию
Куст расцвел на улице Ташкентской, недалеко от «МакДональдса».
Напомним, по прогнозу Белгидромета, в начале следующей недели в страну вновь начнет поступать теплая воздушная масса с юга Европы — температура воздуха снова повысится. Так что и в новогоднюю ночь морозов не ожидается.
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Фотофакт.
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