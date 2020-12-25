Источник материала: Хартия'97

У «реаль-политик» горькие плоды! 3 Василий Головнин

25.12.2020, 21:46

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фото: Vasily Golovnin/facebook

Японцы сделали все, чтобы в 1989-м против КНР не было введено санкций.

У каждого могут быть поступки, в которых потом раскаиваешься всю жизнь. Такое случается и с государствами - многим японцам, например, на этой неделе было горько прочитать порцию секретных материалов МИД от 1989 года, рассекреченных по истечении установленного срока давности. О реакции Токио на кровавую бойню, устроенную 4 июня 1989 года китайскими властями на пекинской площади Тяньаньмэнь, где танками и автоматными очередями пресекли затяжные и невероятно массовые выступления студентов за демократизацию КНР. Сколько тогда было убито - точно не установлено до сих пор.

В рассекреченной на этой неделе записке МИД Японии для премьера-министра страны разъяснялось, что Китай - страна инородного типа, отвергающая ценности, которых придерживается Токио. Бумага предлагала, поэтому, не углубляться в моральные оценки и расценивать инцидент на Тяньаньмэнь как внутреннее дело КНР. И сконцентрировать внимание на важности развития отношений Японии с Китаем, который быстро меняется, идёт по пути экономических реформ и может стать важнейшим партнёром.

Исходя из этого, перед саммитом "семёрки" в 1989 году Токио сделал все, чтобы заблокировать единые санкции против Пекина, которые, в частности, предлагал президент Франции Миттеран. Японцы выступили даже против общего заявления с осуждением руководства КНР. Но затем в качестве последнего акта многоходовочки все же согласились на коллективную декларацию, однако добились включения в нее слов о том, что важно избегать изоляции Китая и т.д. Судя по всему, это устроило и других членов "семёрки".

Они, как и японцы, надеялись сохранить нищий тогда и заискивающий перед Западом Китай под контролем, видели в нем надежный противовес резко ослабевшему, но все равно опасному Советскому Союзу с его гигантским ядерным арсеналом. Китай, что ещё намного важнее, выглядел невероятно перспективным, послушным и безопасным местом инвестиций, шансом, который выпадает раз в столетие. Японцы после событий на Тяньаньмэнь для приличия слегка выждали, но быстро возобновили предоставление Пекину гигантской льготной экономической помощи, которая сыграла серьёзную роль в создании базисной инфраструктуры Китая.

И вот теперь Япония считает невероятно усилившуюся КНР главной угрозой своей безопасности, пытается лихорадочно латать дыры в обороне, которые десятилетиями игнорировала во времена беспечности. Хотя, конечно, кусающим локти ребятам в Токио нелишне было бы вспомнить слова из записки 1989 года о том, что Китай - страна инородного типа. И поэтому требует особой осторожности просто в силу своих невероятных размеров и потенциала.

Василий Головнин, Facebook

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