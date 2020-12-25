|
Алимбекова и Смольский выступят на «Рождественской гонке»
Источник материала: Tut.by
Белорусские биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова выступят на «Рождественской гонке», которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге. Сегодня организаторы опубликовали окончательный стартлист.
В состав участников также вошли следующие пары. Отметим, что на этот раз в гонке не выступят норвежские и французские биатлонисты.
Евгения Павлова — Матвей Елисеев (Россия)
Дениз Херрманн — Бенедикт Долль (Германия)
Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия)
Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия)
Маркета Давидова — Михал Крчмар (Чехия)
Лиза Тереза Хаузер — Юлиан Эберхард (Австрия)
Вита Семеренко — Дмитрий Пидручный (Украина)
Элизабет Хогберг — Турстейн Стенерсен (Швеция)
Лена Хекки — Себастьян Штальдер (Швейцария)
Динара Алимбекова — Антон Смольский (Беларусь)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова выступят на «Рождественской гонке», которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге. Сегодня организаторы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)