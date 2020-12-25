Алимбекова и Смольский выступят на «Рождественской гонке»

Источник материала: Tut.by

Белорусские биатлонисты Антон Смольский и Динара Алимбекова выступят на «Рождественской гонке», которая пройдет 28 декабря в Рупольдинге. Сегодня организаторы опубликовали окончательный стартлист.



Фото: Дарья Бурякина

В состав участников также вошли следующие пары. Отметим, что на этот раз в гонке не выступят норвежские и французские биатлонисты.

Евгения Павлова — Матвей Елисеев (Россия)

Дениз Херрманн — Бенедикт Долль (Германия)

Франциска Пройс — Симон Шемп (Германия)

Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия)

Маркета Давидова — Михал Крчмар (Чехия)

Лиза Тереза Хаузер — Юлиан Эберхард (Австрия)

Вита Семеренко — Дмитрий Пидручный (Украина)

Элизабет Хогберг — Турстейн Стенерсен (Швеция)

Лена Хекки — Себастьян Штальдер (Швейцария)

Динара Алимбекова — Антон Смольский (Беларусь)