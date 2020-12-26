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Забытые тренды! Было модным совсем недавно, а сегодня выглядит, как нелепость
Источник материала: ОНТ
Мода постоянно меняется и большинство девушек внимательно следит за трендами.
Например, сегодня диадему можно увидеть на бале-маскараде, но никак не в повседневной жизни. А в нулевых девушек с тиарами можно было встретить на любом танцполе.
Окраска в несколько цветов или мелирование сегодня заменило естественное окрашивание. Сейчас в тренде натуральность.
В 2000-х легинсы с мини-юбкой можно было увидеть везде и всюду. Сегодня многие девушки считают это безвкусицей.
Немало усилий и времени надо потратить, чтобы заполучить гофре на волосах. Правда, это уже не в моде.
Лаконичные чехлы пришли на смену ярким украшениям для телефонов.
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Мода постоянно меняется и большинство девушек внимательно следит за трендами. Например, сегодня диадему можно увидеть на бале-маскараде, но никак не в...
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