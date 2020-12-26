Забытые тренды! Было модным совсем недавно, а сегодня выглядит, как нелепость

Источник материала: ОНТ

Мода постоянно меняется и большинство девушек внимательно следит за трендами.

Например, сегодня диадему можно увидеть на бале-маскараде, но никак не в повседневной жизни. А в нулевых девушек с тиарами можно было встретить на любом танцполе.





Окраска в несколько цветов или мелирование сегодня заменило естественное окрашивание. Сейчас в тренде натуральность.





Украшение из пластика, имитация бриллиантов, стразы и блестящая бижутерия совсем недавно были на пике популярности среди молодых девушек. Особенно ценились большие серьги различных форм.





В 2000-х легинсы с мини-юбкой можно было увидеть везде и всюду. Сегодня многие девушки считают это безвкусицей.





Немало усилий и времени надо потратить, чтобы заполучить гофре на волосах. Правда, это уже не в моде.





Лаконичные чехлы пришли на смену ярким украшениям для телефонов.









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