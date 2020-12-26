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Забытые тренды! Было модным совсем недавно, а сегодня выглядит, как нелепость

26.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забытые тренды! Было модным совсем недавно, а сегодня выглядит, как нелепость

Мода постоянно меняется и большинство девушек внимательно следит за трендами.

Например, сегодня диадему можно увидеть на бале-маскараде, но никак не в повседневной жизни. А в нулевых девушек с тиарами можно было встретить на любом танцполе.


Окраска в несколько цветов или мелирование сегодня заменило естественное окрашивание. Сейчас в тренде натуральность.


 

Украшение из пластика, имитация бриллиантов, стразы и блестящая бижутерия совсем недавно были на пике популярности среди молодых девушек. Особенно ценились большие серьги различных форм. 


В 2000-х легинсы с мини-юбкой можно было увидеть везде и всюду. Сегодня многие девушки считают  это безвкусицей.


Немало усилий и времени надо потратить, чтобы заполучить гофре на волосах. Правда, это уже не в моде. 


Лаконичные чехлы пришли на смену ярким украшениям для телефонов. 



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Мода постоянно меняется и большинство девушек внимательно следит за трендами. Например, сегодня диадему можно увидеть на бале-маскараде, но никак не в...
 
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