Рождество Христово: как католики отметили светлый праздник

Источник материала: ОНТ

Как проходит Рождество дома? С какими чувствами ждут первую звезду на небе – ту самую, что по Евангелию возвестила о рождении Иисуса. И что уносят с собой в душе из храма?





Констанция этот наряд надевает лишь на Пасху и Рождество. С детства привыкла особо чтить эти праздники. Но с каждым годом получается всё скромнее. Несколько лет назад под Рождество потеряла мужа, затем сына.

Сегодня праздник звучал во всех белорусских костёлах. В главной католической святыне столицы литургию вёл Тадэуш Кондрусевич, вместе с прихожанами он молился о мире и радовался рождению Христа.

Рождество – особенный праздник. Для верующих это время для молитв, обмена подарками и самых сокровенных просьб. Поэтому семья Якшиных из Витебска 25 декабря навещает родных в разных уголках Беларуси, начинают всегда с бабушки в Бешенковичах, но сначала едут в костёл.

Ольга Якшина: «Праздник, во-первых, что родился Иисус, родился наш Спаситель. Собираемся всей семьёй, какое-то благоговение чувствуется».

Праздничное богослужение в этом году из-за пандемии прихожанам разрешалось пропустить. Но и накануне ночью и днём люди шли в храм. И каждый уверен: светлый праздник обязательно принесёт покой и благодать всем. Главное, уметь прощать обиды и жить в мире с собой и людьми, независимо от веры или национальности.

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