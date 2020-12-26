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Рождество Христово: как католики отметили светлый праздник

26.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рождество Христово: как католики отметили светлый праздник

Как проходит Рождество дома?  С какими чувствами ждут первую звезду на небе – ту самую, что по Евангелию возвестила о рождении Иисуса. И что уносят с собой в душе из храма?


Констанция этот наряд надевает лишь на Пасху и Рождество. С детства привыкла особо чтить эти праздники. Но с каждым годом получается всё скромнее. Несколько лет назад под Рождество потеряла мужа, затем сына. 

Сегодня праздник звучал во всех белорусских костёлах. В главной католической святыне столицы литургию вёл Тадэуш Кондрусевич, вместе с прихожанами он молился о мире и радовался рождению Христа.

Рождество – особенный праздник. Для верующих это время для молитв, обмена подарками и самых сокровенных просьб. Поэтому семья Якшиных из Витебска 25 декабря навещает родных в разных уголках Беларуси, начинают всегда с бабушки в Бешенковичах, но сначала едут в костёл.

Ольга Якшина: «Праздник, во-первых, что родился Иисус, родился наш Спаситель. Собираемся всей семьёй, какое-то благоговение чувствуется».

Праздничное богослужение в этом году из-за пандемии прихожанам разрешалось пропустить. Но и накануне ночью и днём люди шли в храм. И каждый уверен: светлый праздник обязательно принесёт покой и благодать всем. Главное, уметь прощать обиды и жить в мире с собой и людьми, независимо от веры или национальности. 

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Теги: Витебск
 
 
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Как проходит Рождество дома?  С какими чувствами ждут первую звезду на небе – ту самую, что по Евангелию возвестила о рождении Иисуса. И что уносят с собой в душе из...
 
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