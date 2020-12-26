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Время чудес: история усыновления мальчика, который оказался в интернате

26.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Время чудес: история усыновления мальчика, который оказался в интернате

Время чудес сейчас наступает для каждого. Вне зависимости от возраста все мы загадываем желания и ждём их исполнения. И среди них есть те, которые не нуждаются в особенном поводе. Например, чтобы все дети были дома. В нашем репортаже история одного мальчика, который из-за проступков взрослых оказался в интернате, но нашлись другие взрослые, которые были готовы на чудо для Серёжи. 


Для своего возраста Серёжа очень скромный и серьёзный мальчик. Ему пришлось пережить слишком много. Однажды с мамой они приехали в этот дом в гости к дедушке и его семье, а потом мама исчезла. Навсегда. Серёжу определили в детский дом семейного типа, но белорусские родственники не смогли остаться равнодушными.

Татьяна Лэ: «Тяжело, забирали очень тяжело, со слезами забирали его от нас. Когда оформили патронатство, намного легче ему стало. Когда приезжал, он дома, естественно, погуляет, дома родные стены, назад отвозишь – у него слёзы. Назад хочется. Вот так сидел от пятницы до пятницы, ждал, пока приедем. Тяжело ему в интернате. Там всем тяжело».

Из-за того, что у Сергея российское гражданство, даже родному дедушке было сложно оформить опеку. Но его дочь от второго брака сразу решила, что жить в интернате мальчик не будет. Несмотря на то, что у самой Татьяны двое маленьких детей и в этом году от них ушёл папа, они решили: Серёжа их родной человек, этот Новый год он должен встречать дома.

Татьяна: «Это же внук моего папы, своё же не бросишь. Он мальчик хороший, да, интернат его немножко потрепал, там надо защищаться, а так хороший – он и дома поможет, и Соня его любит».

А дальше всё было как в доброй сказке. Семья живёт в агрогородке Гомельской области почти в 300 километрах от Минска. Но узнав об истории Сергея, однажды к ним в гости приехал посол России. И пообещал, что всё будет хорошо.

О том, что Сергей больше не вернётся в интернат, мальчик узнал за несколько недель до Нового года. И так хочется все сложности с переездами, сожалением об отъезде мамы оставить в прошлом. Серёжа хорошо учится, любит математику и мечтает стать программистом. Правда, своего компьютера у него никогда не было. Но кого просить об этом, Серёжа не знал, ведь из-за всех сложностей своей жизни в Деда Мороза он верить уже перестал.

Но на охрану веры в чудо юного Серёжи решили встать новые друзья из посольства России. Мальчик получил приглашение на приём, и новая глава его сказки, кажется, началась.

С послом России они пили чай и много разговаривали – о жизни, истории, искусстве. Проверили знание белорусского языка – Сергей его только начал учить. А потом Дмитрий Мезенцев даже нарисовал мальчику на память свою картину. И попросил никогда не сдаваться, ведь в этой жизни возможно всё!

Столько эмоций за один день, и скромный Серёжа с трудом может объяснить, что переживает внутри. Ведь так обычно и бывает, когда взрослые объединяются ради действительно доброго дела, а у одиннадцатилетнего мальчика меняется вся жизнь.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: «Вот сейчас уехал Серёжа от нас, и я подумал, сколько нужно сделать, чтобы помочь всем тем детям, которые нуждаются в поддержке, нуждаются в мудром отеческом взрослом слове без упрёка. Чтобы это было слово добра, ласки. И то, что в Беларуси последовательно ведётся огромная работа по поддержке семей с детьми, то, что в России расширяется программа по поддержке семей с детьми в этот сложный ковидный период, – это знак внимания государства. Российского, как и белорусского. Знак внимания к тем людям, которые сегодня формируют отечество».

После посольства – экскурсия в музее Великой Отечественной войны и знакомство с Национальной библиотекой – столько желаний в один день у него не сбывалось никогда. В действе такие эмоции переживаются особенно ярко, но самым заветным всё же остаётся одно…

История Сергея Киселёва – одна из тысяч. Сегодня мальчик дома, его любят и ждут, но сам он ещё не до конца понимает, как устроена жизнь и почему однажды он оказался не нужен. Но этот Новый год точно будет особенным, и фраза из детской песни о том, что так не должно быть на свете, обретёт особенный смысл, и взрослые постараются сделать так, чтобы все дети обязательно были дома.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Время чудес сейчас наступает для каждого. Вне зависимости от возраста все мы загадываем желания и ждём их исполнения. И среди них есть те, которые не нуждаются в...
 
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