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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Филиппин
Источник материала: ОНТ
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Батангас на острове Лусон на севере Филиппин. Об этом
Землетрясение, согласно сведениям Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, произошло в 07.43 по местному времени. При этом эпицентр подземных толчков располагался в западной части провинции Батангас. Очаг залегал на глубине 74 км.
Согласно сообщению, мощные подземные толчки ощущались в Маниле – столице страны, находящейся примерно в 100 км к северу от эпицентра землетрясения. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало. При этом сейсмологи предупредили о возможных афтершоках.
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Батангас на острове Лусон на севере Филиппин. Об этом сообщает БЕЛТА. Землетрясение, согласно сведениям...
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