Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Филиппин

Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Батангас на острове Лусон на севере Филиппин. Об этом сообщает БЕЛТА.

Землетрясение, согласно сведениям Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, произошло в 07.43 по местному времени. При этом эпицентр подземных толчков располагался в западной части провинции Батангас. Очаг залегал на глубине 74 км.

Согласно сообщению, мощные подземные толчки ощущались в Маниле – столице страны, находящейся примерно в 100 км к северу от эпицентра землетрясения. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало. При этом сейсмологи предупредили о возможных афтершоках.

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