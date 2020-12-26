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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Филиппин

26.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Батангас на острове Лусон на севере Филиппин. Об этом сообщает БЕЛТА. 

Землетрясение, согласно сведениям Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, произошло в 07.43 по местному времени. При этом эпицентр подземных толчков располагался в западной части провинции Батангас. Очаг залегал на глубине 74 км.

Согласно сообщению, мощные подземные толчки ощущались в Маниле – столице страны, находящейся примерно в 100 км к северу от эпицентра землетрясения. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало. При этом сейсмологи предупредили о возможных афтершоках. 

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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Батангас на острове Лусон на севере Филиппин. Об этом сообщает БЕЛТА.  Землетрясение, согласно сведениям...
 
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