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20 фотографий, которые вызывают океан позитивных эмоций! Какой снимок понравился больше?

26.12.2020 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

20 фотографий, которые вызывают океан позитивных эмоций! Какой снимок понравился больше?

Позитивные эмоции не только улучшают настроение, но и влияют на общее состояние организма и психики. Поэтому психологи часто рекомендуют устраивать себе сеансы позитивных эмоций. Сейчас у вас есть такая возможность! Просто посмотрите на эти фотографии!


Любовь
Возраст не помеха!


Нежности хочется


Просто вместе


На все случаи жизни!


Привет!


Первая встреча


Утро


Всё так же люблю...


Вкусное угощенье


Наслаждение!


Чистим перышки!


Отец мечтал о двух сыновьях. Мечты сбываются!


Кто там?


На закате


Немного устал


Ухажер!


Питомец немного подрос...


Счастье!


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Позитивные эмоции не только улучшают настроение, но и влияют на общее состояние организма и психики. Поэтому психологи часто рекомендуют устраивать себе сеансы...
 
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