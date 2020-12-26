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20 фотографий, которые вызывают океан позитивных эмоций! Какой снимок понравился больше?
Источник материала: ОНТ
Позитивные эмоции не только улучшают настроение, но и влияют на общее состояние организма и психики. Поэтому психологи часто рекомендуют устраивать себе сеансы позитивных эмоций. Сейчас у вас есть такая возможность! Просто посмотрите на эти фотографии!
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Позитивные эмоции не только улучшают настроение, но и влияют на общее состояние организма и психики. Поэтому психологи часто рекомендуют устраивать себе сеансы...
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